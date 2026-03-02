Esercito iraniano: “Attaccato l’ufficio di Netanyahu e la sede dell’aeronautica”

“L’Iran ha attaccato l’ufficio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu”. Lo ha riferito il Corpo delle Guardie rivoluzionarie dell’Iran (esercito iraniano).

“Durante la decima ondata dell’operazione “True Promise 4″, l’ufficio del primo ministro di questo regime criminale, così come la sede del comandante dell’aeronautica militare di questo regime, sono stati presi di mira dai missili Kheibar”, ha affermato l’emittente statale Irib, citando quanto affermato dal corpo dell’IRGC. La notizia è rilanciata da diversi media tra cui l’agenzia di stampa Fars.

L’IRGC ha aggiunto che l’attacco è stato effettuato questa mattina e che la sorte di Netanyahu è ancora sconosciuta. Israele afferma che non ci sono stati feriti negli attacchi, riporta Times of Israel.