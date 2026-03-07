Presidente Iran: “Il nostro Paese non si arrenderà mai a Usa e Israele”

In nessuna circostanza l’Iran si arrenderà di fronte all’aggressione di Israele e Stati Uniti nei confronti dell’Iran. Lo ha sottolineato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, affermando che i nemici dovrebbero abbandonare ogni speranza di vedere la nazione iraniana capitolare.

In un videomessaggio rivolto al pubblico, diffuso sabato e citato dall’agenzia Tasnim, il presidente Pezeshkian ha espresso gratitudine al nobile popolo iraniano, esortando a mettere da parte tutte le divergenze esistenti, poiché il paese sta affrontando una guerra di aggressione immotivata da parte degli Stati Uniti e del regime sionista.

Facendo appello all’unità nazionale, il presidente ha affermato che tutti devono unirsi per difendere con forza la propria terra e la propria patria. Ha ribadito l’impegno a restare saldi finché la nazione non uscirà dall’attuale crisi con dignità.

Pezeshkian ha sottolineato che qualsiasi idea di resa incondizionata è un sogno che i nemici dell’Iran devono seppellire.

Ha ribadito l’adesione dell’Iran alle leggi internazionali e ai principi umanitari fondamentali, affermando che questi dovrebbero essere rispettati da tutte le nazioni.

Pezeshkian ha inoltre espresso le sue scuse ai Paesi limitrofi attaccati dall’Iran, spiegando che il leader della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei, così come molti comandanti militari e gente comune, sono stati uccisi a causa della brutale aggressione dei nemici, sottolineando che, quando i comandanti sono assenti, le coraggiose Forze Armate agiscono con decisione per difendere la patria con onore.

Pezeshkian ha chiarito che l’Iran non ha alcuna intenzione di invadere i paesi vicini, ribadendo che sono considerati fratelli. Ha chiesto la collaborazione delle nazioni vicine per stabilire pace e tranquillità nella regione.

Facendo riferimento a una decisione presa durante una recente riunione del consiglio direttivo temporaneo, Pezeshkian ha riferito che le forze armate iraniane hanno ricevuto istruzioni di non attaccare i paesi vicini o di lanciare missili, a meno che i nemici non intendano attaccare l’Iran da quei paesi.

Ha inoltre sottolineato l’importanza di risolvere i problemi attraverso la diplomazia piuttosto che attraverso il conflitto con gli stati vicini.