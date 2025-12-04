Putin: Se Kiev non si ritira prenderemo il Donbass con la forza

Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che i recenti colloqui con i negoziatori degli Stati Uniti sulla fine della guerra con l’Ucraina sono stati “molto utili”, pur raddoppiando le richieste massimaliste e i progetti territoriali che ostacolano una soluzione.

In vista del viaggio a Nuova Delhi in India Putin ha dichiarato a India Today TV che intendeva prendere il controllo della regione orientale ucraina del Donbass con la forza, confermando le notizie del Cremlino secondo cui non era stato raggiunto alcun consenso nei colloqui del giorno precedente con gli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.

“Tutto si riduce a questo: o libereremo questi territori con la forza, oppure le truppe ucraine lasceranno questi territori e smetteranno di combattere lì”, ha detto nei commenti dell’intervista, riportati giovedì dall’agenzia di stampa statale Tass.

Putin ha inviato decine di migliaia di soldati in Ucraina nel febbraio 2022, dopo otto anni di combattimenti tra separatisti sostenuti dalla Russia e truppe ucraine nel Donbass, comprendente le regioni di Donetsk e Luhansk.

La sua rinnovata determinazione a conquistare la regione sembra aver raffreddato la precedente affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui Witkoff e Kushner pensavano che il leader russo volesse “porre fine alla guerra”.

“Avevano la netta impressione che lui volesse raggiungere un accordo”, ha detto Trump.

I commenti di Putin sono arrivati ​​mentre circolavano voci secondo cui l’inviato speciale Witkoff e il genero di Trump, Kushner, incontreranno giovedì in Florida il principale negoziatore ucraino Rustem Umerov, a seguito dei colloqui di cinque ore tenutisi martedì a Mosca.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy, in difficoltà a causa dell’avanzata russa e di uno scandalo di corruzione interna , sostiene di non avere il potere di cedere il territorio ucraino e che la Russia non dovrebbe, in ogni caso, essere ricompensata per la sua invasione. La costituzione ucraina proibisce inoltre la cessione di territori.

Nelle discussioni con gli Stati Uniti sulla bozza di un possibile accordo di pace per porre fine alla guerra, la Russia ha ripetutamente affermato di voler avere il controllo sull’intero Donbass e che Washington dovrebbe riconoscere informalmente il controllo di Mosca.

La narrazione del Cremlino sembrava essere in ascesa quando Trump ha pubblicato il suo piano in 28 punti per porre fine alla guerra, che inizialmente prevedeva la cessione dell’intero Donbass da parte dell’Ucraina, la limitazione delle dimensioni del suo esercito e la rinuncia ad aderire alla NATO.

Ma in seguito alle intense critiche a quella che molti consideravano una lista dei desideri di Mosca, i negoziatori ucraini hanno spinto per delle revisioni durante i colloqui a Ginevra , in Svizzera, riducendo la bozza originale a 19 punti.

Dopo i colloqui di Mosca non è stato chiaro quale versione della bozza fosse stata discussa. Il consigliere di Putin, Yuri Ushakov, aveva precedentemente affermato che erano in discussione diversi documenti.

Parafrasando i commenti di Putin a India Today, la Tass ha affermato che il piano in 28 punti è “ancora valido e in fase di discussione” e si basa sugli accordi raggiunti durante il vertice Russia-Stati Uniti in Alaska ad agosto.

“Hanno semplicemente suddiviso questi 28 o 27 punti in quattro pacchetti. E hanno proposto di discuterne con noi. Ma, in effetti, sono gli stessi [punti]”, ha detto Putin, secondo la Tass.

In un servizio da Mosca, Yulia Shapovalova di Al Jazeera ha affermato che è improbabile che Mosca si muova oltre le sue “linee rosse”. “Secondo Putin, finché gli interessi della Russia non saranno rispettati, il Paese non firmerà alcun accordo e raggiungerà i suoi obiettivi sul campo di battaglia”, ha affermato.

Nel frattempo, a Kiev, il corrispondente senior Jonah Hull ha affermato che c’è stato “un crollo basato su uno scontro di linee rosse che, a questo punto, sono insormontabili”. Ha descritto i recenti round di colloqui, che hanno visto gli Stati Uniti muoversi tra le parti, come una sorta di “round robin del tipo ‘Non siamo noi, sono loro'”.

“Qui in Ucraina, il governo considera questo processo prezioso”, ha affermato. “Pensano che possa portare a risultati se gli si permette di seguire il suo corso, ora che gli interessi dell’Ucraina sono stati ascoltati e inclusi, e finché si continuerà a esercitare pressione sulla Russia”.

Gli attacchi russi contro le aree civili dell’Ucraina sono continuati durante la notte, fino a giovedì.

Mercoledì sera un missile balistico ha colpito Kryvyi Rih, ferendo sei persone, tra cui una bambina di tre anni, secondo quanto dichiarato dal capo dell’amministrazione cittadina Oleksandr Vilkul.

Vilkul ha affermato che l’attacco ha danneggiato più di 40 edifici residenziali, una scuola e le condutture del gas domestico nella città natale di Zelenskyy.

Una bambina di sei anni è morta a Kherson, una città portuale del sud, dopo essere stata ferita dai bombardamenti dell’artiglieria russa del giorno precedente.

La Russia ha inoltre colpito Odessa con droni, ferendo otto persone, mentre le infrastrutture civili ed energetiche sono state danneggiate, ha affermato il capo dell’amministrazione militare regionale, Oleh Kiper.

Giovedì, la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha accusato l’Ucraina di aver interrotto i colloqui di pace con attacchi alle petroliere nel Mar Nero e al terminal del Caspian Pipeline Consortium a Novorossiysk.

Secondo l’agenzia di stampa Reuters, la Russia attualmente controlla il 19,2 percento dell’Ucraina, compresa la Crimea, che ha annesso nel 2014, tutta Luhansk, oltre l’80 percento di Donetsk, circa il 75 percento di Kherson e Zaporizhia e parti delle regioni di Kharkiv, Sumy, Mykolaiv e Dnipropetrovsk.

Il capo dell’esercito ucraino ha dichiarato giovedì che le truppe ucraine continuano a controllare la parte settentrionale della città chiave di Pokrovsk, a Donetsk.

Circa 5.000 kmq (1.900 miglia quadrate) di Donetsk restano sotto il controllo ucraino.