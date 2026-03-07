Raid di Israele in Libano, una quarantina di morti e diversi feriti

Una quarantina di persone civili sono morte nelle ultime 24 ore a causa dei bombardamenti di Israele nel sud del Libano e in altre aree. Decine sono i feriti, tra cui alcuni gravissimi. Lo riportano le agenzie arabe.

Secondo l’agenzia di stampa ufficiale libanese NNA, gli aerei da guerra israeliani hanno effettuato intensi attacchi aerei nella parte orientale e meridionale del Paese, nonché nella regione di Dahiye, a sud della capitale Beirut.

Dieci attacchi aerei sulla città di Nabi Shit, nella parte orientale del paese, hanno ucciso 16 persone e ne hanno ferite 35. Due persone sono morte in un attacco alla città di Qalawiyah, nel sud.

In un attacco nella città di Ed-Duveyr, 5 persone sono state uccise e 9 sono rimaste ferite. In un attacco alla città di Kefr Rumman, si dice che 2 persone abbiano perso la vita. Una persona è stata uccisa in un attacco israeliano che ha preso di mira un’abitazione nei pressi della città di Mervaniye. Un attacco aereo sull’edificio della Makasid Islam Society a Sidone ha ucciso cinque persone e ne ha ferite altre sette.

È stato riferito che la moschea Imam Mehdi nella città di Toul è stata presa di mira da Israele, con conseguenti ingenti danni alla moschea e la morte del muezzin. Due case sono state bombardate e distrutte nella città di Kefr Tibnit, mentre due persone sono rimaste uccise in un attacco alla città di Cebşit.

Gli attacchi, che hanno preso di mira anche le zone di Jemus, Haret el-Hureyk, El-Hadath e Burj el-Barajneh nella periferia sud di Beirut (Dahiye), avrebbero causato la morte di due persone.

Nel frattempo, in un attacco contro un veicolo nel passo di Zehr al-Baydar, nel Libano occidentale, l’autista sarebbe uscito illeso.

Negli attacchi nella pianura di Sidone, nei pressi della città di Baalbek, tre persone sono state uccise e molte altre sono rimaste ferite.