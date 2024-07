Ritiro Biden, Mosca: “Non siamo stupiti, ma seguiamo da vicino la situazione”

Il Cremlino non è rimasto sorpreso dalla decisione del leader americano Joe Biden di ritirarsi dalla corsa presidenziale. Lo ha affermato il portavoce della presidenza russa Dmitry Peskov citato dai media, sottolineando che Mosca ‘segue da vicino’ le evoluzioni.

“Onestamente gli ultimi anni di quello che sta accadendo negli Stati Uniti ci hanno insegnato a non stupirci di nulla. Pertanto, non siamo rimasti molto sorpresi”, ha detto.

Secondo Peskov, Mosca segue da vicino la situazione negli Stati Uniti, così come in altri grandi paesi. Allo stesso tempo, ha aggiunto che questo è un tema che dovrebbe interessare gli elettori americani e non quelli russi.

Domenica 21 luglio 2024 Biden ha annunciato che si sarebbe ritirato dalla corsa presidenziale, ma intende portare a termine il suo attuale mandato, nonostante le pressioni dei repubblicani che lo invitano a dimettersi per il suo stato di salute.