L’attacco dell’esercito ucraino alla centrale nucleare di Zaporozhye può essere definito un atto di terrorismo nucleare, ha affermato lunedì la società nucleare russa Rosatom in una dichiarazione citata dalla Tass.

“Richiamiamo la vostra attenzione sul fatto che l’attacco di oggi è stato lanciato contro le apparecchiature della centrale nucleare, che devono raffreddare l’acqua della centrale elettrica in modalità di funzionamento standard”, si legge nel comunicato.

“Pertanto, questo attacco può essere definito un atto di terrorismo nucleare da parte delle autorità ucraine”, ha affermato l’agenzia.

Rosatom ha aggiunto che “da molto tempo il regime ucraino tenta sistematicamente di portare a termine attacchi contro la centrale nucleare di Zaporozhye e la città di Energodar”.

“Ad aprile è stato effettuato un massiccio attacco con l’uso di droni sulla città di Energodar e sulla centrale”, si legge ancora. “Di conseguenza, tre persone sono rimaste ferite e una di loro ha riportato ferite gravi. A giugno, l’esercito ucraino ha lanciato un attacco contro una stazione di monitoraggio radiologico ambientale dello ZNPP nell’insediamento di Velikaya Znamenka”.

La centrale nucleare di Zaporozhye, situata nella città di Energodar, ha una capacità di circa 6 GW ed è la più grande d’Europa. È controllata dalle truppe russe da fine febbraio 2022.

Da allora, unità dell’esercito ucraino hanno bombardato periodicamente sia le zone residenziali di Energodar sia i locali della centrale nucleare di Zhejiang, utilizzando droni, artiglieria pesante e sistemi di lancio multiplo di razzi.

“Sistema di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporizhzhya è bruciata dall’interno dopo l’impatto di droni”

La torre di raffreddamento della centrale nucleare di Zaporozhye è bruciata dall’interno dopo l’attacco dei droni ucraini, ha detto a RIA Novosti la direttrice delle comunicazioni della centrale, Evgenia Yashina.

“La torre di raffreddamento è bruciata dall’interno. I tempi e le possibilità di ripristinare la struttura saranno chiari dopo aver valutato il danno”, ha affermato.

La sera precedente, la torre di raffreddamento (un dispositivo per il raffreddamento dell’acqua) della centrale nucleare di Zaporozhye ha subito gravi danni a seguito di due attacchi diretti di droni ucraini. È scoppiato un incendio, che è stato spento dal Ministero delle situazioni di emergenza. Rosatom ha definito questo attacco un atto di terrorismo nucleare.

Il direttore generale dell’AIEA Rafael Grossi, a sua volta, non ha visto l’incidente come una minaccia alla sicurezza nucleare della centrale nucleare di Zaporizhia. E nel descrivere il danno alla torre di raffreddamento, non ha menzionato chi era responsabile degli attacchi dei droni.

La centrale stessa ha affermato che l’incendio non ha influenzato in alcun modo il funzionamento della centrale nucleare. Tutte e sei le unità, come prima, non funzionano e si trovano in uno stato di “arresto a freddo”. Non ci sono state vittime, la radiazione di fondo era normale. Tuttavia, come ha osservato Yashina, l’integrità fisica della centrale nucleare è stata compromessa, il che crea una minaccia senza precedenti alla sicurezza nucleare.