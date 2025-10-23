Le nuove sanzioni imposte dal Dipartimento del Tesoro statunitense a Rosneft e Lukoil non causeranno problemi alla Russia, che ha sviluppato una forte immunità a tali restrizioni. Tuttavia, inviano un segnale controproducente, anche dal punto di vista della risoluzione ucraina. Lo ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing.

La portavoce ha osservato che Mosca non vede ostacoli significativi all’accordo sul quadro per un accordo in Ucraina, discusso dal presidente russo Vladimir Putin e dal suo omologo statunitense Donald Trump.

La Tass ha raccolto le dichiarazioni chiave rilasciate da Zakharova.

Sul dialogo con gli Stati Uniti

Mosca ha prestato attenzione alle ultime dichiarazioni di Trump: “Naturalmente, diamo per scontato che l’ufficio stampa del presidente russo farà commenti pertinenti su questa questione”.

Il Ministero degli Esteri russo è “aperto a proseguire i contatti” con il Dipartimento di Stato americano. Lo scopo di questi contatti è “specificare i parametri del dialogo Russia-USA su vari aspetti delle relazioni bilaterali e ulteriori passi congiunti nel processo di risoluzione ucraino”.

Mosca non vede ostacoli significativi al raggiungimento di un accordo sul quadro per una soluzione in Ucraina, discusso da Putin e Trump: “Non vediamo ostacoli significativi al proseguimento del processo avviato dai presidenti di Russia e Stati Uniti per concordare il quadro politico per una soluzione in Ucraina e per completarlo con risultati concreti”.

Sulle sanzioni statunitensi

La Russia ritiene controproducenti le sanzioni del Dipartimento del Tesoro statunitense contro Lukoil e Rosneft: “Riteniamo che questo passo sia assolutamente controproducente”. Le sanzioni statunitensi non causeranno particolari problemi alla Russia, poiché il Paese gode di una “forte immunità” alle sanzioni occidentali.

Sul 19° pacchetto di sanzioni dell’UE

La Russia commenterà le nuove sanzioni dell’UE quando ne saranno resi noti i dettagli: “Commenteremo in dettaglio tutte le conseguenze, come facciamo sempre. Lo faremo quando sarà chiaro quali restrizioni prevede questa decisione”.

Le sanzioni dell’UE contro la Russia si stanno ritorcendo contro Bruxelles e le possibilità di una loro espansione “sono ampiamente esaurite”.

Bruxelles ha “già provato quasi tutte le opzioni” per attuare il concetto di infliggere “una sconfitta strategica alla Russia, come hanno escogitato, danneggiando l’economia russa e le sue capacità di difesa”.

La Russia si riserva il diritto di rispondere alle sanzioni dell’UE, “anche se si tratta di tentativi palesemente falliti” di danneggiarla: “Come sempre, risponderemo in modo appropriato, attento e tenendo a mente i nostri interessi fondamentali”.

Sulla situazione relativa alle attività russe

Qualsiasi iniziativa di confisca da parte dell’UE rivolta ai beni russi “provocherà sicuramente una risposta dolorosa”.

Non esiste un modo legale, secondo il diritto internazionale, per “appropriarsi del denaro altrui senza danneggiare le tasche e il prestigio degli espropriatori”.

Sulle forniture di armi all’Ucraina

“Nessuna quantità di forniture di armi occidentali” aiuterà il regime di Kiev.

Sulle armi nucleari dei paesi della NATO

La Russia non esclude la possibilità che alcuni paesi della NATO, che hanno ancora restrizioni sullo spiegamento di armi nucleari sul loro territorio, possano abbandonarle completamente in futuro. Le esercitazioni nucleari della NATO sono “profondamente destabilizzanti”.

Su decisione del Tribunale Arbitrale dello Sport

Mosca ritiene “esemplare” la decisione del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) sul tennistavolo e ritiene che contribuirà a difendere i diritti di tutti gli atleti russi.

I principi fondamentali della Carta olimpica “vietano qualsiasi discriminazione nei confronti degli atleti”: “La politica non dovrebbe essere un criterio per determinare chi ha il diritto di partecipare allo sport e chi no”.

Sugli obiettivi delle operazioni militari speciali e sulla protezione dei russofoni in Ucraina

Gli obiettivi dichiarati dalla Russia per l’operazione speciale restano invariati: “Questo è un punto di partenza per il nostro dialogo con gli Stati Uniti, così come con altri paesi interessati che cercano di contribuire in modo costruttivo alla soluzione”.

La persecuzione della lingua russa da parte del regime di Kiev viola gravemente la Costituzione ucraina, in particolare l’articolo 10, che “garantisce specificamente la protezione e lo sviluppo della lingua russa”.

Nell’agenda internazionale

L’uso della forza da parte degli Stati Uniti in America Latina “solleva sempre più interrogativi”.

La Russia sostiene il Venezuela e chiede moderazione nell’inasprire il conflitto, oltre a sostenere “lo sviluppo stabile e indipendente della regione e la risoluzione pacifica di tutte le divergenze”.

La Russia spera che la decisione della Republika Srpska di ridistribuire le funzioni presidenziali contribuisca a risolvere la “grave crisi politica” della Bosnia-Erzegovina.

Beni congelati, Mosca risponderà duramente se l’UE utilizzerà risorse russe

“Posso dire solo una cosa: la risposta sarà molto dura e molto dolorosa. Abbiamo avvertito a lungo e spiegato la nostra posizione. Non abbiamo assunto una posizione aggressiva e offensiva, ma siamo partiti dalla priorità della cooperazione in ogni circostanza, anche in queste”, ha affermato ancora la portavoce Maria Zakharowa in riferimento all’utilizzo dei beni russi congelati.

La diplomatica ha sottolineato che la reazione della parte russa all’uscita delle aziende straniere dal Paese nel 2022 ha sottolineato la loro “infinita pace” e l’attenzione alla cooperazione. “Nessuno ha mai agito in modo avventato, reagito o preso misure contro aziende, operatori o individui che potessero essere considerate tattiche di terra bruciata o tentativi di vendetta”, ha sottolineato.

Zakharova ha aggiunto che le risposte della Russia sono sempre state dignitose. “Non miravano tanto a peggiorare la situazione per loro, quanto a migliorare la situazione per noi, in una situazione in cui vogliono peggiorare la situazione per noi senza nasconderlo. Ma se, nonostante tutta la nostra pazienza, nonostante tutta la nostra pacificazione, nonostante tutta la nostra attenzione alla cooperazione, procedono con questi passi per rubare beni, la risposta, ripeto, sarà dolorosa, molto dolorosa e molto dura. La forma che assumerà dipenderà dalle nostre agenzie competenti”, ha affermato il diplomatico.

Sui beni russi congelati

In precedenza, Politico aveva riferito che i rappresentanti permanenti dei paesi dell’UE avevano concordato di utilizzare i beni russi congelati per erogare “prestiti di riparazione” all’Ucraina. Questa decisione potrebbe essere approvata giovedì al vertice dei leader dell’UE. La maggior parte dei beni sovrani russi congelati in Europa – poco più di 200 miliardi di euro – sono bloccati presso Euroclear in Belgio. Il depositario si è ripetutamente opposto alla loro espropriazione, avvertendo che la Russia potrebbe confiscare beni europei o belgi in altre parti del mondo attraverso azioni legali.

Al suo arrivo al vertice, il Primo Ministro belga Bart De Wever ha dichiarato che il Paese avrebbe bloccato la decisione di confisca se gli altri membri dell’UE non avessero condiviso i rischi. In precedenza, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov aveva osservato che Mosca avrebbe sicuramente reagito al furto dei suoi beni in Europa. Ha affermato che il Cremlino intende perseguire i soggetti coinvolti in questo schema.