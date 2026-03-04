Sottomarino Usa affonda nave iraniana in Oceano indiano, decine di morti

Un sottomarino statunitense ha affondato una nave da guerra iraniana al largo della costa meridionale dello Sri Lanka, uccidendo decine di marinai e intensificando notevolmente l’inseguimento di Washington alla marina iraniana.

Il viceministro degli esteri dello Sri Lanka ha identificato la nave da guerra come la fregata IRIS Dena e ha affermato che stava tornando in Iran da un porto dell’India orientale.

L’attacco è avvenuto a centinaia di miglia di distanza dal Golfo, attraverso l’Oceano Indiano, dove le forze statunitensi e israeliane stanno colpendo l’Iran e Teheran sta rispondendo con attacchi missilistici e con droni.