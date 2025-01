Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump afferma di avere buoni rapporti con la sua controparte russa e di amare il popolo russo. Lo riporta la Tass.

“Non cerco di danneggiare la Russia. Amo il popolo russo e ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Putin”, ha scritto Trump sul social network “Truth”.

In precedenza, Trump aveva ribadito la sua disponibilità a incontrare il presidente russo Vladimir Putin. La loro ultima conversazione telefonica ha avuto luogo il 23 luglio 2020.

Intanto, la Russia è pronta per un dialogo paritario con gli Stati Uniti e attende segnali da Washington, ma questi non sono ancora arrivati, ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.

“Stiamo osservando con molta attenzione, ovviamente, tutta la retorica, tutte le dichiarazioni. Registriamo attentamente tutte le sfumature, rimaniamo pronti al dialogo, il presidente Putin ne ha parlato più di una volta Verso un dialogo paritario, per un rispetto reciproco dialogo – questo dialogo ha avuto luogo tra i due presidenti, ancora una volta, durante la prima presidenza di Trump, e stiamo aspettando segnali, aspettiamo segnali che non sono ancora arrivati”, ha detto Peskov rispondendo alla domanda su come il Cremlino valuta le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulla politica delle sanzioni nei confronti della Russia.

Peskov ha chiarito che Trump ha apprezzato i metodi sanzionatori durante il suo primo mandato, ma che le azioni ostili nei confronti della Russia avranno delle conseguenze.

Allo stesso tempo, fornendo assistenza all’Ucraina, gli Stati Uniti stanno facendo un affare di successo: guadagnano denaro vendendo risorse energetiche all’Europa, creando nuovi posti di lavoro nel loro paese e sviluppando l’industria della difesa attraverso commesse militari, ha spiegato l’addetto stampa del leader russo.

Sul ruolo dell’URSS nella seconda guerra mondiale

Mosca non è d’accordo con la dichiarazione di Trump sull’aiuto russo alla vittoria degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale, ha osservato Peskov.

“L’America ha davvero aiutato. Ha dato un contributo significativo, ma c’è una sfumatura. Per l’America si tratta sempre di affari”, ha sottolineato Peskov.

L’addetto stampa ha ricordato che Washington ha ricevuto pagamenti per Lend-Lease, che si è concluso solo sotto Vladimir Putin. Secondo lui, il prezzo più alto lo ha pagato l’URSS nella lotta contro il fascismo .

“Sia la guerra, teatro delle operazioni militari, sia la morte di decine di milioni di persone hanno avuto luogo in un altro continente per l’America”, ha detto Peskov.

Mosca spera che gli americani e il presidente degli Stati Uniti condividano con la Russia la gioia di celebrare l’80° anniversario della Vittoria.