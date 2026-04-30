Caso Minetti, chi è la madre uruguaiana del bimbo adottato da Nicole

La grazia concessa dall’Italia a Nicole Minetti, moglie dell’imprenditore Giuseppe Cipriani, ha generato diverse ripercussioni in Uruguay, in quello che – secondo diversi media italiani – viene definito uno scandalo.

Le ripercussioni sul territorio nazionale, per il momento, sono due: Minetti ha adottato un bambino nato in Uruguay e gli avvocati della famiglia biologica di quel minore sono stati trovati morti bruciati nella loro casa di vacanza a Garzón (Maldonado) .

La grazia concessa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella giunge nell’ambito del caso per il quale Minetti era accusato di aver organizzato feste di prostituzione VIP nel quadro dell’inchiesta Ruby bis , uno dei procedimenti derivati ​​dagli scandali sessuali che hanno visto protagonista Silvio Berlusconi.

Minetti , che martedì scorso aveva rilasciato una dichiarazione in cui si difendeva dalle pubblicazioni e sosteneva che la minore era stata adottata secondo la legge che disciplina l’ Istituto per l’infanzia e l’adolescenza dell’Uruguay (INAU) , è stata graziata in quanto aveva la bambina sotto la sua tutela.

Secondo le informazioni in possesso dell’INAU , la procedura di adozione si è svolta nel 2020, dopo che il bambino era stato abbandonato dai genitori biologici. L’agenzia uruguaiana afferma di non essere riuscita a rintracciare la famiglia per tre anni.

Vista la situazione, l’INAU ha deciso di non applicare la priorità usuale, motivata dal fatto che la famiglia adottiva — cioè Minetti e Cipriani — aveva sviluppato uno stretto rapporto con la minore attraverso diverse visite.

Gli atti del tribunale indicano che tra le due parti si è instaurato un rapporto “profondo” e “affettuoso”. Una volta ricevuta la richiesta formale di adozione, l’INAU ha predisposto una convivenza temporanea tra Minetti e il bambino, che ora ha nove anni.

Nel frattempo, la madre biologica del bambino ha chiesto l’affidamento, rappresentata dall’avvocata Mercedes Nieto. In definitiva, il tribunale ha confermato la decisione dell’INAU e ha revocato l’affidamento alla famiglia biologica.

La madre si chiama María de los Ángeles Colinet, ha una lunga fedina penale ed è scomparsa dal febbraio di quest’anno; per questo motivo, la polizia ha lanciato un appello per la collaborazione nelle ricerche.

Fonti della polizia hanno riferito a Montevideo Portal che Colinet è una “criminale pericolosa” che nel 2015 è stata processata per omicidio, reato per il quale ha scontato quasi tre anni di carcere.

Il suo nome è riemerso a Maldonado nel 2019, quando è stata arrestata e condannata nuovamente per furto aggravato. In quell’occasione, aveva rubato un televisore da 32 pollici e un decoder da un supermercato.

Colinet è stata inoltre collegata a diversi covi di spaccio di droga a Maldonado ed è sotto indagine per traffico di stupefacenti. La donna, che ora ha 29 anni, ha dato alla luce suo figlio in condizioni di estrema povertà, mentre il padre del bambino era in prigione.

L’avvocata Yuria Troche, che ha rappresentato il minore quando la sua famiglia non era reperibile, ha dichiarato a FM Gente che la procedura di adozione si è svolta in modo del tutto legale. “Sono state soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge. L’Uruguay è molto attento nel concedere le adozioni e tutela fortemente i diritti”, ha aggiunto l’avvocata.

Minetti si è espressa nelle ultime ore con una dichiarazione: “Ritengo necessario intervenire per tutelare me stessa, la mia famiglia e, soprattutto, mio ​​figlio, che sono seriamente esposti a un’indebita e ingiustificata esposizione mediatica”.

Inoltre, ha affermato che le notizie erano “false” e “gravemente dannose” per la sua reputazione. Ha aggiunto che le informazioni riguardanti il ​​figlio adottivo “non avrebbero mai dovuto essere rese pubbliche, in chiara violazione dei principi consolidati per la tutela dei minori”.

“Chiedo rispetto per la privacy di un bambino che non ha nulla a che fare con il mio passato”, ha dichiarato la donna nel suo comunicato stampa.