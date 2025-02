Gran parte dell’Ucraina cerca di riunirsi alla Russia e lo ha già fatto, come dimostra la situazione sul campo di battaglia, ha detto ai giornalisti il ​​portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass.

Commentando l’affermazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump secondo cui un giorno l’Ucraina potrebbe diventare la Russia, il portavoce ha affermato: “È ovvio che una gran parte dell’Ucraina voglia diventare la Russia o vi abbia già aderito”.

“Questo è un fatto che si è materializzato sul campo: la Russia ha ora quattro nuove regioni. Persone che, nonostante molti pericoli, facevano la fila per votare in un referendum sull’adesione alla Russia – questo corrisponde in molti modi alle parole del presidente degli Stati Uniti Donald Trump”, ha sottolineato Peskov.

Parlando della possibilità di attuare le proposte del leader statunitense, il portavoce del Cremlino ha aggiunto che “ogni evento ha il 50% di probabilità: o sì o no”.

In precedenza, in un’intervista al canale televisivo Fox News, Trump aveva detto che “un giorno l’Ucraina potrebbe essere russa” e non aveva escluso che gli sarebbe piaciuto che l’Ucraina restituisse tutti i soldi spesi dal governo degli Stati Uniti per il suo sostegno militare equivalenti a centinaia di miliardi di dollari dati a Kiev. Il leader statunitense aveva chiarito che gli sarebbe piaciuto ricevere l’equivalente di 500 miliardi di dollari in terre rare ucraine.