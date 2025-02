Ucraina, media Usa: “Per Zelensky ipotesi esilio in Francia”

Il presidente ucraino Volodymyr “Zelensky ha sempre meno sostenitori alla Casa Bianca, se non addirittura nessuno” e secondo la “cerchia ristretta di Trump” dovrebbe lasciare il suo Paese e “trasferirsi in esilio in Francia”. Anche perché “il peggioramento dei rapporti” tra Trump e Zelensky “rischia di indebolire la posizione di Kiev nei colloqui di pace con la Russia”. Lo scrive il New York Post citando fonti vicine al presidente americano Donald Trump.

Sebbene il peggioramento dei rapporti tra Washington e Kiev sembri improvviso, una fonte a conoscenza delle discussioni alla Casa Bianca ha dichiarato al Post: “Per me non è una novità. Ho sentito mesi fa che è giunto il momento di indire elezioni e di formare una nuova leadership” in Ucraina. Un’altra fonte vicina a Trump concorda e suggerisce che “la soluzione migliore per Zelensky e per il mondo è che se ne vada immediatamente in Francia”.

Zelensky ha rifiutato una prima proposta degli Stati Uniti di cedere il 50% delle terre rare del suo paese e nei giorni scorsi Trump lo ha definito un “dittatore senza elezioni e un comico mediocre”. Zelensky, da parte sua, aveva accusato Trump di “vivere di disinformazione russa”, ma successivamente ha affermato che Kiev è pronta ad un accordo con gli Stati Uniti, che puntano ad un’intesa per lo sfruttamento delle risorse minerarie dell’Ucraina dopo la conclusione della guerra con la Russia.

Anche Musk attacca Zelensky: “Si nutre dei cadaveri dei suoi soldati”

Intanto, dopo Trump anche Elen Musk, responsabile del dipartimento anti sprechi e per l’efficienza Usa (Doge), attacca Volodymyr Zelensky chiamandolo “un dittatore” che “si nutre dei cadaveri dei suoi soldati”. Musk ha accusato il presidente ucraino di essere a capo di “una gigantesca e disgustosa macchina della corruzione che si nutre dei cadaveri dei soldati ucraini” caduti nella guerra con la Russia. Musk ha poi aggiunto che Zelensky “è consapevole che potrebbe perdere in modo schiacciante” alle urne “nonostante abbia il controllo di tutti i mezzi di informazione” e “per questo ha annullato le elezioni”. Secondo Musk, “la verità che è la gente dell’Ucraina disprezza Zelensky”.

Il patron di Tesla e XSpace sostiene quindi l’attacco totale del presidente statunitense e sul suo social network scrive che Donald Trump “ha ragione a ignorare” Zelensky “e a cercare la pace indipendentemente” da lui.