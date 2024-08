Venezuela, dopo le proteste Maduro rassicura: “Centinaia di arresti. Tutto sotto controllo”

La situazione in Venezuela resta sotto lo stretto controllo del governo dopo che bande criminali e gruppi terroristici hanno tentato di destabilizzare il paese in seguito alle elezioni presidenziali. Lo fa sapere il presidente Nicolas Maduro in un discorso trasmesso da una emittente televisiva citata dai media.

“Le tensioni emerse domenica e proseguite lunedì e martedì sono ora sotto controllo, e questo controllo diventerà più severo di giorno in giorno per garantire la pace, la prosperità e la produzione del Paese”, ha affermato Maduro.

“Abbiamo arrestato oltre 1.200 criminali e ora ne stiamo cercando altri 1.000, che saranno anch’essi arrestati”, ha continuato il presidente, aggiungendo che quegli individui “hanno seguito un addestramento in Texas, negli Stati Uniti, così come in Colombia, Perù e Cile”, e il suo governo ha filmati di queste sessioni di addestramento per dimostrarlo.

Ha anche affermato che “i criminali hanno incendiato oltre 300 stazioni di polizia”. Secondo le sue parole, circa l’80% dei rivoltosi era sotto l’effetto di droghe o alcol.

“Li stiamo prendendo, uno a uno, e non ci sarà pietà”, ha detto Maduro, annunciando che due prigioni di massima sicurezza saranno messe in funzione circa due settimane dopo. “Tutti i criminali andranno nelle prigioni di massima sicurezza”.

Il 28 luglio, in Venezuela si sono tenute le elezioni presidenziali. Secondo il bollettino del Consiglio elettorale nazionale emesso dopo lo spoglio dell’80% delle schede, Maduro è stato sostenuto da 5.150.092 elettori, ovvero il 51,2%. Il suo rivale, Edmundo Gonzalez dei partiti di estrema destra, ha ottenuto 4.445.978 voti, ovvero il 44,2%. La leader dell’opposizione Maria Corina Machado, organica ai dem statunitensi, non ha riconosciuto i risultati delle elezioni, parlando apertamente di brogli.

Il 29 luglio, il centro di Caracas è stato travolto da proteste e rivolte. I dimostranti hanno accusato il governo di aver falsificato l’esito delle elezioni presidenziali. Il procuratore generale venezuelano Tarek William Saab ha affermato che quasi 750 persone sono state arrestate per aver preso parte alle rivolte.

Al momento, la situazione a Caracas e in altre città sta tornando alla normalità. I ​​trasporti pubblici stanno riprendendo il loro lavoro. I negozi hanno riaperto le loro porte. Tuttavia, la situazione rimane tesa nei quartieri malfamati di Caracas.