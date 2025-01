Trump ordina l’uscita dall’Oms e dall’accordo sul clima. Poi dice: “Voglio incontrare Putin”

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso ieri i suoi primi ordini esecutivi dalla Casa Bianca, concentrandosi su questioni interne. Ha affermato che la sicurezza del paese sarebbe stata il focus principale della sua politica estera. Allo stesso tempo, ha parlato ai giornalisti stranieri.

Il capo dell’amministrazione di Washington si è lamentato del fatto che gli Stati Uniti abbiano speso 200 miliardi di dollari in più per gli aiuti militari all’Ucraina rispetto agli altri paesi dell’Alleanza del Nord Atlantico.

Trump ha dichiarato ancora una volta che il conflitto in Ucraina non sarebbe iniziato sotto la sua guida e ha assicurato che intende garantirne la fine.

Il presidente degli Stati Uniti ha detto che ha intenzione di incontrare il leader russo Vladimir Putin. “Incontrerò il presidente Putin”, ha detto Trump, senza fornire date specifiche. Ha lasciato intendere che potrebbe essere in grado di parlare con il leader russo Vladimir Putin “molto presto”.

Allo stesso tempo, Trump ha aggiunto che Vladimir Zelensky è pronto a fare un accordo per risolvere il conflitto in Ucraina. “Mi ha detto che vuole fare un accordo”, ha detto Trump ai giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca. Il presidente degli Stati Uniti si aspetta anche che il leader russo Vladimir Putin sia pronto per un accordo. “Sono andato molto d’accordo con lui e spero che voglia fare un accordo”, ha detto Trump.

Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo sul ritiro degli Stati Uniti dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Il leader americano ha citato dati secondo cui durante la sua presidenza, i contributi degli Stati Uniti all’OMS, con una popolazione di circa 350 milioni di persone, ammontavano a 500 milioni di dollari all’anno, mentre la Cina, con una popolazione di oltre 1,4 miliardi, ne ha versati circa 39 milioni.

Allo stesso tempo, Trump ha nuovamente firmato un decreto sul ritiro del Paese dall’Accordo di Parigi sul clima. Trump ha ripetutamente espresso dubbi sulla validità scientifica del concetto di riscaldamento globale. Nel 2017, ha ritirato gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi sul clima. Entro novembre 2020, il Paese aveva completato il processo di ritiro dall’accordo, ma a gennaio 2021, l’allora presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha firmato un ordine esecutivo che riportava Washington all’Accordo di Parigi.

“Difendere le donne dall’estremismo dell’ideologia di genere e ripristinare la verità biologica al governo federale”. In sostanza viene eliminata l’ideologia Woke e l’agenda LGBT. I generi saranno solo due: uomo e donna (maschio o femmina), pilastri della famiglia tradizionale.

Donald Trump intende imporre una tariffa del 25% su tutti i beni provenienti da Canada e Messico il 1° febbraio e ha minacciato i paesi dell’Unione Europea di imporre tariffe commerciali se non inizieranno ad acquistare più petrolio e gas americani.

A questo proposito Donald Trump, interpellato sulle prospettive di mantenimento delle sanzioni contro la Russia, ha affermato di preferire i dazi come misura di influenza, riporta Ria Novosti.

“Sanzioni o tariffe. Penso che le tariffe (Dazi) siano migliori perché preservano la forza del dollaro. Penso che le tariffe siano più efficaci”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca quando gli è stato chiesto delle prospettive di mantenimento delle sanzioni contro la Russia, le quali hanno danneggiato l’economia occidentale, non quella di Mosca.

Sulla difesa dei confini e contro l’immigrazione clandestina, tema forte della sua campagna elettorale

Oltre alla difesa dai confini americani per impedire l’immigrazione clandestina, tema forte della sua campagna elettorale. “Negli ultimi 4 anni, – è scritto nell’ordine esecutivo – gli Stati Uniti hanno sopportato un’invasione su larga scala a un livello senza precedenti. Milioni di immigrati clandestini provenienti da nazioni e regioni di tutto il mondo sono entrati con successo negli Stati Uniti, dove ora risiedono, tra cui potenziali terroristi, spie straniere, membri di cartelli, gang e violente organizzazioni criminali transnazionali, e altri attori ostili con intenti malevoli. Narcotici mortali e altri materiali illeciti sono fluiti attraverso il confine mentre agenti e ufficiali spendono le loro limitate risorse per processare immigrati clandestini per il rilascio negli Stati Uniti. Queste politiche di cattura e rilascio minano lo stato di diritto e la nostra sovranità, creano rischi sostanziali per la sicurezza e la protezione pubblica e distolgono risorse critiche dal blocco dell’ingresso di contrabbando e fuggitivi negli Stati Uniti. Disponiamo di informazioni limitate sulla posizione esatta di un gran numero di immigrati clandestini entrati negli Stati Uniti negli ultimi 4 anni. Questo non può reggere. Una nazione senza confini non è una nazione, e il governo federale deve agire con urgenza e forza per porre fine alle minacce poste da un confine non protetto. Uno dei miei obblighi più importanti è proteggere il popolo americano dagli effetti disastrosi delle migrazioni di massa illegali e dei reinsediamenti. La mia amministrazione mobiliterà tutte le risorse e le autorità disponibili per fermare questo flusso senza precedenti di immigrati clandestini negli Stati Uniti”.

Il presidente degli Stati Uniti ha graziato 1.500 persone che hanno preso d’assalto il Campidoglio nel gennaio 2021. “Speriamo che escano stasera, francamente”, ha detto Trump. “Ce lo aspettiamo”. Trump ha anche firmato un ordine esecutivo per porre fine al divieto federale su TikTok. Ha inoltre revocato 78 leggi emanate da Joe Biden, mostrandoli uno ad uno. Ha già sospeso per 90 giorni gli aiuti statunitensi ad altri paesi stranieri.

Il repubblicano Donald Trump ha prestato giuramento come 47° presidente degli Stati Uniti il ​​20 gennaio. Ha vinto le elezioni il 5 novembre 2024, sconfiggendo la candidata del Partito Democratico Kamala Harris.