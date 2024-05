Vladimir Putin vola in Cina per rafforzare i legami con Pechino

Vladimir Putin ha iniziato una visita di stato di due giorni in Cina il 16 maggio, il primo viaggio all’estero del presidente russo da quando è entrato nuovamente in carica, una mossa reciproca in risposta alla visita di Xi Jinping un anno fa. Le parti hanno discusso delle varie possibilità di cooperazione reciproca nell’ambito di un incontro informale tra i due presidenti, durato circa quattro ore, sul tema dell’Ucraina. Lo riporta la Tass.

Le trattative si sono svolte inizialmente con un gruppo molto ristretto di persone. Putin ha affermato che il commercio bilaterale tra i paesi nel 2023 è aumentato di quasi un quarto e ammontava a 227 miliardi di dollari. La Cina è il principale partner della Russia nella sfera commerciale ed economica, e la Russia è ora al 4° posto tra i partner commerciali della Cina. Secondo il presidente, le aree prioritarie di cooperazione includono energia, agricoltura, alta tecnologia, infrastrutture, edilizia e trasporti. Poi i negoziati si sono ampliati, con la partecipazione dei capi delle aziende statali, delle società statali e delle banche.

Le parti hanno convenuto di garantire canali di pagamento ininterrotti tra le imprese e di utilizzare attivamente i sistemi di pagamento nazionali. I leader hanno anche discusso dei conflitti regionali, inclusa la guerra nella Striscia di Gaza e della crisi ucraina, spingendo Xi Jinping a esprimere la speranza per una rapida normalizzazione della situazione in Europa.

La questione più urgente nella cooperazione commerciale russo-cinese sono gli accordi finanziari transfrontalieri, scrive Izvestia . Insieme al presidente sono arrivati ​​​​a Pechino i rappresentanti di Sberbank e VTB.

“È molto probabile che verranno concordati il ​​sistema di pagamento blockchain BRICS Pay, che non cade sotto il controllo degli Stati Uniti, gli accordi in valute digitali, nonché la creazione di nuovi canali di pagamento tra persone giuridiche russe e cinesi Le imprese, sia russe che cinesi, hanno bisogno di soluzioni urgenti, qui e ora”, ha detto a Izvestia il vicepresidente del Centro nazionale di coordinamento per la cooperazione commerciale internazionale, Pavel Kuznetsov.

La crisi ucraina è stata uno dei principali temi di discussione. “Pechino, per molte ragioni, vuole vedere conclusa non solo la fase militare della crisi ucraina, ma anche l’intera crisi in generale. La Cina capisce che risolvere questo problema è possibile solo formando un ordine mondiale più equo sui principi di guadagno reciproco e rifiuto del ‘gioco a somma zero'”, ha detto a Izvestia Viktor Pirozhenko, esperto del Centro di ricerca interculturale dell’Università di Huzhou.

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha osservato in un’intervista a Izvestia che “la Cina è il nostro partner strategico e il paese numero uno in termini di commercio e fatturato economico. Il volume del nostro commercio con la Cina lo scorso anno ha superato i 220 miliardi di dollari”.

“La Russia e la Cina comprendono che l’attuale sistema di coordinate nella sicurezza internazionale sta cambiando e dovrebbe essere sostituito da un sistema più giusto, un sistema basato sul principio di indivisibilità e sicurezza, in cui alcuni paesi non risolvono i loro problemi di sicurezza in tempo reale. a spese degli altri”, ha aggiunto Peskov.

Per quanto riguarda i risultati del primo giorno della visita di Stato in Cina, secondo le informazioni sul sito web del Cremlino, tra i paesi sono stati firmati un’ampia varietà di documenti, per un totale di 11 documenti firmati, scrive Nezavisimaya Gazeta .

Russia e Cina intendono sviluppare la cooperazione nell’industria aeronautica civile, nella costruzione navale, nella produzione automobilistica e di macchine utensili e nell’industria elettronica, si legge nella dichiarazione congiunta. Nel documento si afferma inoltre che le parti hanno concordato di sviluppare la cooperazione su base di mercato nel settore del petrolio, del gas naturale, del gas naturale liquefatto (GNL), del carbone e dell’elettricità.

Natasha Kuhrt, docente presso il King’s College di Londra, ha dichiarato a Nezavisimaya Gazeta di ritenere che le relazioni russo-cinesi ruotino attorno al commercio energetico, nonché alla cooperazione per garantire la sicurezza e la stabilità in Asia centrale. L’Occidente potrebbe aver sottovalutato la forza delle relazioni sino-russe, ha aggiunto.

I leader di Russia e Ucraina si incontrano con i loro principali alleati: mentre Vladimir Putin teneva colloqui a Pechino, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha concluso la sua visita a Kiev. Con una mossa a sorpresa, il massimo diplomatico americano non ha sancito direttamente gli attacchi sul territorio russo, scrive Nezavisimaya Gazeta. Inoltre, ha assicurato ai suoi partner ucraini che il sostegno militare a Kiev continuerà fino alla sua vittoria e che sarà l’Ucraina, e non la Casa Bianca, a decidere cosa fare con le armi fornite.

Nonostante la difficile situazione al fronte per l’Ucraina, Blinken durante la sua visita ha dichiarato che la Casa Bianca è determinata a far sì che gli ucraini vincano il conflitto con la Russia. Per raggiungere questo obiettivo, gli Stati Uniti stanno accelerando la fornitura di aiuti militari. Non è ancora chiaro come l’attuale amministrazione statunitense veda la vittoria di Kiev, secondo Nezavisimaya Gazeta.

Il preside della facoltà di politica mondiale dell’Università statale di Mosca, Andrey Sidorov, ha dichiarato al giornale di ritenere che l’obiettivo principale degli Stati Uniti ora sia preservare lo stato dell’Ucraina. Per l’attuale amministrazione della Casa Bianca è importante che il fronte non crolli prima della metà del prossimo mese, quando i paesi si riuniranno per la conferenza di pace sull’Ucraina. Meglio ancora sarebbe resistere fino alle elezioni presidenziali americane, per evitare che Biden subisca una grave sconfitta politica, ha osservato l’esperto.

“L’autunno del 2022 ha dato origine alla fiducia che l’Ucraina sarebbe stata in grado di riconquistare i territori perduti. Ma la situazione è cambiata. I negoziati pacifici stanno diventando sempre meno probabili, perché per essere possibili ciò richiederebbe una posizione ragionevole formato che corrisponde a ciò che sta accadendo al fronte”, ha aggiunto l’esperto.

I contratti pendenti della Russia per l’esportazione di armi e attrezzature militari hanno raggiunto la cifra record di 60 miliardi di dollari, ha dichiarato il direttore generale di Rostec Sergey Chemezov in un’intervista a RBC. Nel frattempo Chemezov non ha escluso la possibilità di un’offerta pubblica iniziale (IPO) di azioni delle imprese civili della società statale. Rostec prevede inoltre una significativa diminuzione del numero di aerei stranieri nelle flotte delle compagnie aeree russe a partire dal 2030.

“Poiché oggi la maggior parte dei nostri prodotti viene utilizzata per le esigenze del Ministero della Difesa, ovviamente stiamo riducendo le vendite all’esportazione. Ma questo non significa che non ci sia domanda, ce n’è molta. Oggi noi Abbiamo un portafoglio di esportazioni di circa 60 miliardi di dollari. Si tratta di una cifra da record. Il portafoglio dimostra che non appena finiremo l’operazione militare speciale, avremo immediatamente un gran numero di prodotti da esportare”, ha detto Chemezov.

Lui ha chiarito che per quanto riguarda gli ordini per la difesa statale la quota della Rostec in termini di valore è poco più del 50%. “In termini di quantità, ovviamente, abbiamo molto di più. Se parliamo di sistemi di difesa aerea, forniamo l’80% di tutti i prodotti, che comprendono tutta l’aviazione militare, tutti i veicoli blindati, artiglieria, MLRS, munizioni e guerra elettronica attrezzature”, ha aggiunto Chemezov.

Parlando dell’aviazione civile, ha osservato: “Penso che a partire dal 2030 ci sarà una notevole partenza di aerei stranieri dalle compagnie aeree russe, poiché non ci sarà più molta capacità di riparazione. Pertanto, a questo punto dovremo produrre un numero sufficiente di vari aerei, tra cui principalmente MC-21, Superjet 100, Tu-214, Il-114, Il-96, che dovrebbero essere forniti a tutte le nostre compagnie aeree”, ha affermato.

Chemezov ha detto alla RBC che la nomina di Andrey Belousov alla carica di ministro della Difesa russo è stata per lui una sorpresa, ma ha definito corretta questa decisione. “Oggi abbiamo bisogno di una persona che consideri l’industria della difesa non solo come una fonte di armi, ma anche come un settore abbastanza ampio dell’economia che offre un’opportunità per lo sviluppo di prodotti civili”, ha osservato.

Cresce la divisione tra le élite europee su come risolvere il conflitto in Ucraina, ha detto a Izvestia l’eurodeputato croato Ivan Vilibor Sincic. Secondo lui, la nuova composizione del Parlamento europeo, che si formerà dopo le elezioni previste dal 6 al 9 giugno, sarà più pragmatica su questo tema. Inoltre, la posizione dei politici occidentali sarà influenzata dalla crescente spesa militare e dal recente successo dell’esercito russo in Ucraina. Gli esperti sono fiduciosi che, in questo contesto, i funzionari europei saranno sempre più divisi in campi filo-atlantici e realisti. Tuttavia, gli analisti ritengono improbabile uno scenario in cui il conflitto venga effettivamente congelato sulla linea di contatto.

Il 10 maggio la Russia ha lanciato una grande offensiva nella regione di Kharkov. In meno di una settimana, le forze russe sono riuscite a liberare più di 200 kmq di territorio. Mateusz Piskorski, politologo ed editorialista della Mysl Polska, ha dichiarato a Izvestia che l’Occidente segue da vicino i successi dell’esercito russo in Ucraina e che ciò influenza la posizione dei politici sulla questione della soluzione pacifica.

Mentre l’esercito russo avanza, sulla stampa occidentale si rilancia la discussione sulla possibilità di uno “scenario coreano” per risolvere il conflitto ucraino. Questa opzione consiste essenzialmente nel congelare il confronto lungo la linea di contatto. Lo “scenario coreano” non è realistico ed è improbabile che la Russia sia d’accordo, ha detto a Izvestia Alexey Fenenko, dottore in scienze politiche, professore associato presso la Facoltà di politica mondiale dell’Università statale di Mosca. “Lo ‘scenario coreano’ è la divisione del paese in due Stati. Sulla linea di contatto attuale, non dà nulla alla Russia”, ha osservato.

In alcuni paesi europei crescono già i dubbi sul sostegno militare incondizionato all’Ucraina, ha detto a Izvestia l’eurodeputato tedesco Gunnar Beck. Secondo lui, in futuro solo i falchi ardenti sosterranno il ritorno della Crimea all’Ucraina. A lungo termine, parte dell’establishment europeo si stancherà dell’approccio inflessibile del presidente ucraino Vladimir Zelenskyj, a suo avviso.

I principali acquirenti di carbone russo – Cina, India e Turchia – hanno ridotto drasticamente le loro importazioni nel periodo gennaio-marzo 2024, hanno riferito a Vedomosti due fonti che hanno familiarità con le statistiche del Ministero dell’Energia. Secondo gli esperti intervistati da Vedomosti, ciò è dovuto principalmente agli alti costi della logistica e ai bassi prezzi all’esportazione.

Le esportazioni verso l’India nei primi tre mesi, rispetto ai dati del primo trimestre del 2023, sono diminuite di oltre la metà a 4,7 milioni di tonnellate, verso la Turchia – quasi il doppio a 4,1 milioni di tonnellate. La Cina ha ridotto gli acquisti di carbone russo del 16% a 12,9 milioni di tonnellate.

Allo stesso tempo, diversi paesi non appartenenti alla CSI hanno aumentato i loro acquisti. Anche le esportazioni verso Hong Kong sono aumentate almeno dell’1% a 2,5 milioni di tonnellate durante il periodo in esame, e le spedizioni verso gli Emirati Arabi Uniti sono aumentate dell’8% a 2,1 milioni di tonnellate. Sulla base dei risultati del primo trimestre, gli Emirati Arabi Uniti sono ora tra i primi cinque importatori non CSI.

Gli operatori di mercato e gli analisti intervistati da Vedomosti vedono tre ragioni per il calo delle consegne di esportazione ai maggiori acquirenti: bassi prezzi di esportazione, logistica costosa e calo della domanda di carbone russo in questi paesi.

Nikolay Dudchenko, analista di Finam FG, ha osservato che la cifra complessiva delle esportazioni di carbone russo è influenzata dal calo globale della domanda.

Secondo le previsioni di Alfa Bank, nei prossimi mesi le esportazioni di carbone russo potrebbero tornare ai livelli dello scorso anno. La produzione di carbone in Russia nel 2024 rimarrà a un livello vicino al volume del 2023, ha riferito Alfa Bank.