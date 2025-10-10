Annuncio pace a Gaza, migliaia di palestinesi ritornano a Gaza City

Migliaia di palestinesi sfollati a causa degli attacchi israeliani hanno raccolto i loro beni dai centri profughi nelle zone centrali e meridionali della Striscia di Gaza e sono partiti per le loro case (di ciò che rimane) a Gaza City e nei governatorati settentrionali. Lo riporta l’agenzia turca Anadolu.

Il faticoso viaggio che i palestinesi compiono dal sud al nord della Striscia di Gaza, passando per le vie Rashid e Salahaddin, dura ore.

Il ritorno avviene in seguito al ritiro parziale delle truppe dell’esercito israeliano dai territori occupati di Gaza e all’annuncio dell’entrata in vigore del cessate il fuoco alle 12:00 ora locale, i palestinesi costretti a migrare verso il sud della Striscia di Gaza stanno tornando alle loro case “distrutte” nella città di Gaza.

Il portavoce dell’esercito israeliano Avichay Adraee ha condiviso alcune restrizioni per i palestinesi in merito al “cessate il fuoco entrato in vigore alle 12:00 nella Striscia di Gaza” in una dichiarazione sulla piattaforma social media della società X con sede negli Stati Uniti.

“In base all’accordo, i soldati israeliani rimarranno di stanza in alcune zone della Striscia di Gaza”, ha affermato Adraee, mettendo in guardia dall’avvicinarsi alle forze israeliane nella regione fino a nuovo avviso. Il portavoce israeliano ha sottolineato che altrimenti i palestinesi potrebbero trovarsi in “pericolo”.

Adraee, che ha affermato che “i passaggi dal sud al nord della Striscia di Gaza sono consentiti attraverso le vie Rashid e Saladin”, ha minacciato: “È estremamente pericoloso avvicinarsi alle regioni di Beit Hanoun, Beit Lahiya e Shujaiyya e alle aree in cui sono di stanza i soldati nel nord della Striscia di Gaza”.

Adraee ha osservato che era “molto pericoloso avvicinarsi a tutti i siti militari nella Striscia di Gaza meridionale, compresi il valico di frontiera di Rafah e l’area del corridoio di Filadelfia, così come Khan Younis”.

Adraee ha inoltre messo in guardia contro la pesca e il nuoto, affermando che “avvicinarsi al territorio israeliano e alle zone cuscinetto è estremamente pericoloso”.

L’esercito israeliano ha condiviso le immagini del ritiro parziale delle sue truppe dai territori occupati di Gaza.

In seguito all’accordo raggiunto in Egitto, alle ore 12:00 ora locale è entrato in vigore il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza.

In una dichiarazione scritta, l’esercito ha affermato che il ritiro parziale delle truppe israeliane verso i punti definiti “linea gialla” era stato completato.

Avviso di ritorno nelle aree di ritiro israeliane

Nel frattempo, Mahmoud Basal, portavoce della Direzione della Difesa Civile di Gaza, ha rilasciato una dichiarazione scritta in cui mette in guardia dal tornare nelle zone in cui è schierato l’esercito israeliano e nei punti vicini al confine.

Invitando i cittadini a non tornare nelle zone in questione finché l’esercito israeliano non annuncerà ufficialmente il suo ritiro, Basal ha affermato: “Se non osserverete questo avvertimento, metterete in pericolo la vostra vita”.