Attentato a Trump, l’ex presidente: “Combattiamo, non permetteremo al male di vincere”

“Grazie a tutti per i vostri pensieri e le vostre preghiere di ieri, poiché è stato Dio solo a impedire che accadesse l’impensabile. Non avremo paura, ma rimarremo invece resilienti nella nostra Fede e ribelli di fronte alla Malvagità”. Lo scrive su Truth social Donald Trump, ferito sabato pomeriggio (1.30 di domenica in Italia) dopo l’attentato subìto durante un comizio in Pennsylvania a opera di un cecchino poi neutralizzato.

“Il nostro affetto – spiega l’ex presidente degli Stati Uniti – va alle altre vittime e alle loro famiglie. Preghiamo per la guarigione dei feriti e conserviamo nei nostri cuori il ricordo del cittadino così orribilmente ucciso. In questo momento, è più importante che mai restare uniti e mostrare il nostro vero carattere di americani, rimanendo forti e determinati e non permettendo al male di vincere. Amo davvero il nostro Paese e amo tutti voi e non vedo l’ora di parlare alla nostra Grande Nazione questa settimana dal Wisconsin”, ha concluso.