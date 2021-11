L’inventore della tecnologia mRNA: “Vaccinare i bambini è estremamente pericoloso”

Il professor Robert Malone, uno degli inventori della tecnologia mRNA, lancia un monito affermando che i vaccini ai bambini sono estremamente pericolosi. Lo scienziato ribadisce che molti di loro moriranno ed altri subiranno effetti collaterali molto gravi.

“Stiamo correndo in avanti danneggiando e uccidendo bambini e ora lanceranno dei test clinici su bambini dai 2 ai 3 anni e ci sarà la morte infantile. Ci saranno – dice – danni ai bambini e sembra che dovremmo averli per permettere alla gente di svegliarsi”.

Il Dr. Malone non usa mezzi termini per definire quello che l’élite ha intenzione di fare. “I bambini rappresentano l’Uomo di domani. Avvelenare ed uccidere loro, vuol dire devastare e sabotare l’intera Umanità”. Chi non si smarca è complice. Chi non dice di no, è un mostro che odia la Vita.