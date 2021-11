Variante del virus, il South African Medical Association: “Omicron è una bufala”

Ancora una volta il (tele)giornale unico italiano prova a costruire la fake news perfetta per giustificare una sospensione dei diritti e delle libertà dei cittadini che da eccezionale è ormai divenuta normale.

L’occasione è data dalla nuova (ma a voler usare la ricerca Google neanche poi tanto nuova) variante Omicron (la cosiddetta variante sudafricana, ndr). Sarebbe questa ennesima mutazione del cosiddetto Covid-19 nata in Sudafrica a minacciare nuovamente l’umanità e (guarda il caso) in particolare gli italiani, scrive ‘Il Paragone’.

Lo schema è lo stesso della finta emergenza Covid in Gran Bretagna: si prende un Paese estero e s’ingigantisce una notizia (come la Delta, ndr) in grado di turbare l’instabilissima quiete delle provate menti dei telespettatori italici.

Ma ormai, ai tempi della comunicazione globale, le bugie hanno le gambe cortissime… E così a smentire tutto il teatrino ci pensa Angelique Coetzee, presidente della South African Medical Association, l’istituzione che si occupa ufficialmente della salute dei sudafricani”.

La Coetzee va dritta al punto: “La nuova variante del B.1.1.529 provoca sintomi lievi senza conseguenze importanti: dolori muscolari e stanchezza per un giorno o due (come una semplice influenza, sparita dai radar dopo l’avvento del cosiddetto Covid). Finora, abbiamo rilevato che le persone infette non soffrono la perdita del gusto o dell’olfatto”, dice l’esperta.

Che aggiunge: “Potrebbero avere una leggera tosse. Delle persone infette, alcune sono attualmente in cura a casa”. Ma non basta, a chi gridava all’emergenza sanitaria paventando terapie intensive e ospedali allo stremo, risponde che “gli ospedali in questo momento non sono in sofferenza per la presenza di pazienti portatori di questa (presunta) variante. Lo sapremo solo fra due o tre settimane.”

Insomma, come la Delta, con Omicron siano entrati nell’era delle pandemie (delle varianti), come affermò il premier Draghi annunciando, prima che queste si presentassero, il flagello umano per tutta l’Europa. Solo un neonato può credere alla falsa narrazione del mainstream corrotto e alle dichiarazioni dell’uomo di Goldman Sachs: “Se non ti vaccini muori”. Un falso clamoroso.

Ma la verità vera, intanto, è che con queste sedicenti narrazioni il Popolo italiano è costretto a subire gli effetti di una tirannia mai subita dal dopoguerra del ‘900 fino a due anni fa. La storia si è ripetuta con il Green pass, con una discriminazione strisciante in nome di una presunta tutela della salute pubblica, sebbene dalle evidenze scientifiche si evince che i vaccinati si contagiano e trasmettono il virus più dei non vaccinati.