Giovane fa una corsa notturna, si accascia e muore: “Malore improvviso”

Un podista di 24 anni, Fabio Pedretti, residente nel Bresciano, è morto per un malore improvviso durante una corsa notturna in una competizione campestre organizzata tra le colline franciacortine.

Durante la gara, il ragazzo per cause da chiarire, sabato sera si è accasciato al suolo e non ha ripreso più conoscenza. Pedretti (in foto) aveva già percorso venti dei 27 km del tracciato previsto quando a pochi chilometri dall’arrivo è caduto in terra.

Alcune testate del posto parlano di un infarto fulminante. Alcuni suoi colleghi podisti hanno tentato di rianimarlo ma per il giovane non c’è stato nulla da fare, nonostante anche i tentativi del team del 118 che lo ha trasportato in ospedale ormai senza vita. Da quanto appreso, Fabio Pedretti non era un podista che faceva corse di rado ma aveva questa passione da giovanissimo.

Solo un’altra coincidenza? Non sappiamo se il giovane era vaccinato o meno, ma sono molto frequenti di questi tempi i decessi di adolescenti e giovani, anche atleti, in perfetta salute e forma fisica che hanno “malori improvvisi” e ci rimettono la vita. Non è chiaro al momento se la procura di Brescia voglia far piena luce aprendo un fascicolo per accertare le reali cause del decesso.