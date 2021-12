Ragazzo 15enne crolla per strada e muore: “Malore improvviso”

Un ragazzino di 15 anni è morto improvvisamente dopo un malore improvviso. La tragedia è avvenuta nei giorni scorsi nel quartiere napoletano di Soccavo. Il ragazzo mentre si stava recando a casa è improvvisamente crollato in terra, per strada. A nulla sono serviti i tentativi di rianimarlo.

Il ragazzo si chiamava Luca ed era abbastanza noto nella sua comunità visto che la famiglia gestisce una gioielleria in una traversa del quartiere, scrive il Meridiano news.

Le cause del decesso non sono ancora note. Una delle ipotesi porterebbe a pensare si sia trattato di un infarto che non gli ha lasciato scampo. Al momento non è chiaro se il ragazzo si era sottoposto alla somministrazione del vaccino.

La notizia che si è diffusa sui social, porta con se numerosi messaggi di cordoglio nei confronti della famiglia. Luca frequentava le superiori, pare fosse un brillante studente amante degli scacchi. Adesso l’intera comunità di Soccavo si stringe intorno al dolore della famiglia.