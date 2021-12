Ex pugile vaccinato finisce intubato in rianimazione. Negli Usa muore l’ex campione di boxe Hagler

L’ex pugile Maurizio Stecca, già campione olimpico di boxe, medaglia d’oro nel 1984 a Los Angeles, è ricoverato in terapia intensiva a Treviso, nonostante le due dosi di vaccino anti-covid.

L’uomo avrebbe contratto il virus ed è stato ricoverato e intubato. Così l’ex campione su fb: “Buongiorno amici e fan, ho cominciato il match più difficile della mia vita contro il mio avversario chiamato Covid, anche dopo aver fatto la seconda dose ed ero pronto per la terza”. E ancora: “Non lo so quante riprese ci saranno da fare, sicuramente tante, io abituato a tantissime battaglie sempre vinte, sicuramente non indietreggerò mai a questo maledetto avversario”, ha scritto l’olimpionico mostrando una foto in cui appare con la maschera dell’ossigeno.

58 anni, Maurizio Stecca è originario di Santarcangelo di Romagna. L’ex campione ha guadagnato l’oro olimpico a 21 anni battendo il pugile messicano Hector Lopez. È fratello di Loris, anch’egli campione di pugilato dei pesi supergallo Wba.

Morto a 66 anni la leggenda della boxe americana Marvin Hagler: “Malore improvviso”

E stando sempre al mondo della boxe è morto nei giorni scorsi per un malore improvviso l’ex pugile americano Marvin Hagler. La leggenda del pugilato aveva 66 anni. Ad annunciare il decesso del campione è stata la moglie sui social sottolineando come Hagler sia morto in maniera improvvisa. Marvin Hagler è stato campione del mondo dei pesi medi dal 1980 al 1987.