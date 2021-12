12enne ha forte mal di testa e si accascia in palestra, ora è grave in rianimazione. Forse un’aneurisma

Un’adolescente di 12 anni è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze dopo che la giovane, studentessa di terza media, si è accasciata improvvisamente in palestra dove con i compagni stava per iniziare a fare l’ora di educazione fisica. Il fatto è accaduto lo scorso 17 dicembre a Prato, alle Malaparte, come riporta “Toscana in diretta“.

Secondo testimonianze, prima di crollare a terra la ragazza avrebbe riferito ai suoi compagni di avere un fortissimo mal di testa.

Subito soccorsa da prof e compagni, sono stati allertati i soccorsi che una volta giunti sul posto hanno tentato di rianimarla, ma vista la gravità hanno deciso di trasferirla d’urgenza al Meyer di Firenze. Secondo quanto riporta il quotidiano, la dodicenne, di origini cinesi, lotterebbe tra la vita e la morte.

Da quanto emerso si sarebbe trattato di aneurisma cerebrale, e la 12enne è stata operata d’urgenza. Ora è ricoverata nel reparto di rianimazione.