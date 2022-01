La strana morte del dottor Biscardi. Aveva scoperto sostanze “nocive” nei vaccini

1 di 5

Chi si si avvicina ai fili dell’alta tensione muore, recita un vecchio adagio. L’improvviso e anomalo decesso del giovane dottor Domenico Biscardi, microbiologo campano, lascia esterrefatti come increduli ha lasciato lo strano suicidio del dottor Giuseppe De Donno, ispiratore della terapia al plasma iperimmune nel 2020, quando al nord Italia migliaia di persone morivano con il cosiddetto covid, ma negli ospedali di Mantova e Pavia, dove venne adottata la cura del plasma avevano zero decessi. Terapia che funzionava ma che non è stata validata dalla pseudo comunità scientifica internazionale corrotta dai colossi del farmaco.

Domenico Biscardi è stato trovato senza vita nella propria abitazione in circostanze tutte da chiarire. Il ricercatore era nel mirino di qualcuno? Non sappiamo, ma per gli esperimenti che conduceva, più persone gli avevano consigliato prudenza e molta cautela.

L’ultima importante scoperta del dottor Biscardi risale a qualche giorno fa. Un esperimento condotto a quattro mani con il ricercatore spagnolo Ricardo Delgado. In un audio pubblicato sui social, si sente Biscardi rivolgersi ad una donna, tale Giulia, in cui annuncia che da Madrid gli erano stati inviati i dati di una ricerca su un flacone di vaccino Pfizer.

“Hanno fatto una ricerca con una tecnica pazzesca – afferma Biscardi -“. Hanno lasciato essiccare per tre giorni il siero e quello che è stato osservato al microscopio elettronico è impressionante. All’interno, spiega il ricercatore campano, “è stato trovato di tutto: nanoparticelle elettroniche, grafene, quantum dots, hanno trovato micro-trasmettitori che interagiscono con il Bluetooth e il 5G. Ora loro l’hanno trovato”.

“Una cosa gravissima”, dice ancora Biscardi in quello che sarà il suo ultimo audio. “Quì finisce tutto. A fine gennaio finisce tutto. Si va alla Corte suprema europea. Ci sarà una nuova Norimberga. Ci sarà una guerra. Le case farmaceutiche dovranno pagare miliardi di dollari di risarcimento. Noi non abbiamo un microscopio elettronico, ma se l’avessimo avuto avremmo scoperto le stesse cose”, afferma il ricercatore italiano.

“Stasera – prosegue – vado in un posto particolare a fare degli esami, ci metto la faccia, non me ne frega niente, se devo morire voglio morire da eroe”, dice. E poi ancora: “Con questa (scoperta) è finita. Abbiamo vinto. Quì si va alla Commissione Ue per la nuova Norimberga. Stanno morendo tante persone, e tantissime ne moriranno ancora per colpa di questi (di Big Pharma, ndr). Fallo vedere a tutti. Queste (sostanze) si chiamano “quantum dots” dentro al grafene. E l’unico modo per trovarlo è stato quello di fare essiccare il contenuto della fiala. Glielo abbiamo consigliato noi da Napoli di fare essiccare il siero per tre giorni. Napoli Madrid, la vittoria nel mondo”, conclude Biscardi.

Ecco, questo è stato l’ultimo audio del Dottor Domenico Biscardi, trovato morto nella sua abitazione in circostanze misteriose. Non sappiamo nulla sul suo improvviso decesso, ma appare una delle tante coincidenze che vanno a comporre l’enorme puzzle dei misteri del Covid e dei vaccini.

Dino Granata

