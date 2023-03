Muore una sedicenne per il solito malore improvviso

Nuovo scoop di "Fuori dal Coro": l'ex dg Magrini fece rimuovere da un report la frase "la probabilità di decesso in un anziano vaccinato è elevata". Sulla sicurezza dei sieri un funzionario avvertiva: "I fragili rientrano nelle popolazioni non studiate". Ma venne ignorato. E le autorità sanitarie, virostar e giornalisti invitavano alla vaccinazione di massa senza uno straccio di base scientifica: "Il vaccino è sicuro ed efficace", ma non era vero