Secondo l'ex segretario di Stato Usa “l'Ucraina non dovrebbe essere assorbita dalla Nato, ma essere neutrale. Non dovrebbe essere un avamposto dell'Occidente o di Mosca, ma un ponte tra le due parti. Sarebbe il miglior obiettivo strategico", ha detto in una intervista al quotidiano tedesco Die Zeit. Il mondo in futuro sarà "molto turbolento", ha ammesso