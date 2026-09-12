Caso Ranucci, l’ex compagna di Lavitola in Procura per essere ascoltata

Natalia Potenza, la ex compagna italo-argentina di Valter Lavitola, è arrivata da pochi minuti in Procura, a Roma, dove verrà sentita come persona informata sui fatti nell’ambito dell’indagine sull’attentato al giornalista Sigfrido Ranucci.

La donna, che gestisce il bistrot Cefalù a Monteverde, nei giorni scorsi aveva chiesto di essere ascoltata. Non è escluso che nel corso dell’audizione la donna parli del rapporto di Lavitola con Ranucci e degli affari dell’oramai ex compagno.

In particolare Natalia Potenza potrebbe riferire ai magistrati dei rapporti tra l’imprenditore ed ex editore e Ranucci. Due giorni fa la procura, guidata da Francesco Lo Voi, ha incassato la conferma dell’impianto accusatorio da parte del tribunale del Riesame che ha respinto le istanze delle difese di Lavitola che resta quindi in carcere. I giudici con la decisione hanno anche confermato l’aggravante del metodo mafioso per l’ex editore.