Chiudono l’Ambasciata degli Stati Uniti e consolati in Israele: “Troppo rischioso”

Secondo i media arabi Tasmin e Mher, l’Ambasciata statunitense a Gerusalemme è stata chiusa in seguito ai violenti attacchi missilistici iraniani. Secondo alcune fonti, la filiale dell’ambasciata statunitense a Tel Aviv avrebbe subito danni a causa dell’impatto di un missile iraniano nelle vicinanze.

La fonte citata ha affermato, senza fornire ulteriori dettagli, che nessun membro del personale è rimasto ferito. L’ambasciatore statunitense ha aggiunto che l’ambasciata e il consolato sarebbero stati chiusi “come misura precauzionale”.

L’ambasciata statunitense ha dichiarato domenica in una nota che “data l’attuale situazione di sicurezza e il conflitto in corso tra Israele e Iran, l’ambasciata statunitense ha ordinato a tutti i dipendenti del governo statunitense e ai loro familiari di rifugiarsi presso le proprie residenze o nelle loro vicinanze fino a nuovo avviso”.

“A causa delle condizioni di sicurezza e in conformità con le istruzioni del Comando del Fronte Interno israeliano, l’ambasciata statunitense a Gerusalemme rimarrà chiusa fino a nuove disposizioni”.

“Questa chiusura include anche le sezioni consolari di Gerusalemme e Tel Aviv. Non saranno forniti servizi di passaporto (ordinari o di emergenza) né servizi di registrazione delle nascite all’estero. L’Ambasciata degli Stati Uniti non è in grado di evacuare o assistere direttamente la partenza dei cittadini americani da Israele al momento”.