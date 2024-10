Con l’auto giù in una scarpata, morti 4 giovanissimi

Quattro ragazzi di Fonni (Nuoro) di età compresa tra i 17 e i 20 anni, sono morti in un incidente stradale avvenuto ieri nel tardo pomeriggio sulla provinciale 69 alla periferia del paese.

I quattro sono stati sbalzati fuori dall’auto, una Fiat Punto, che è uscita di strada in una curva ribaltandosi più volte e finendo in una scarpata. Si tratta di Michele Coinu, di 21 anni, Lorenzo Figus, di 17, Marco Innocenti, di 18, e Michele Soddu di 22.

Tutti e quattro i ragazzi lavoravano nel caseificio “Fattorie Gennegertu”, di proprietà della famiglia del sindaco del paese, Daniela Falconi. I corpi, scoperti poco prima della mezzanotte, dopo le ricerche partite quando i quattro non avevano fatto rientro a cena, sono già stati restituiti stamattina alle famiglie.

La dinamica dell’incidente appare chiara: l’auto su cui viaggiavano i ragazzi, usciti dalle loro case nel pomeriggio, è andata dritta nell’affrontare la curva, finendo nella scarparta. Nel punto in cui la vettura è volata nel dirupo, non sono state trovate tracce di frenata. L’allarme è stato dato dai genitori dopo le 20. L’ora di morte risalirebbe tra le 17.30 e le 18 del 30 ottobre, secondo il medico legale.

Da qui le molte ore passate da parenti, amici, forze dell’ordine e vigili del fuoco a cercare l’auto e i quattro giovanissimi. La notizia della morte dei quattro ha sconvolto il paese di Fonni. Questa sera la comunità si stringerà attorno alle famiglie con una fiaccolata organizzata dal parroco don Luciano Monni, che partirà dalla parrocchia di San Giovanni Battista alle 20 e passerà davanti alle case dei quattro ragazzi morti. Per domani sono previsti i funerali e l’amministrazione comunale ha annunciato il lutto cittadino.

I ragazzi erano amici inseparabili

Erano attesi a una cena nel caseificio dove lavoravano, i quattro giovani morti ieri nell’incidente a Fonni. I colleghi e gli amici che li aspettavano e che non riuscivano a rintracciarli dopo l’ultimo avvistamento in paese alle 17, hanno capito che era successo qualcosa e sono andati a cercarli facendo scattare l’allarme. Un centinaio di persone, subito dopo le 20, ha battuto palmo a palmo le strade che portano fuori da Fonni per cercare di capire dove fosse finita la Fiat Punto rossa, a bordo della quale, nel pomeriggio, erano stati avvistati i ragazzi dopo il rientro dal lavoro.

Ma la tragica scoperta è avvenuta solo dopo molte ore, poco prima della mezzanotte, quando una delle persone che partecipava alle ricerche ha puntato la pila sulla scarpata, illuminando la zona dove poi sono stati scoperti i corpi dei quattro, sbalzati fuori dall’auto scoperchiata dal ramo di una grossa quercia. In quel momento le speranze di trovare in vita i giovanissimi compaesani, per cui tutti stavano pregando, si sono definitivamente spente.

I quattro ragazzi, inseparabili sin dalla tenera infanzia e molto inseriti nelle varie associazioni, probabilmente stavano rientrando in paese dopo aver accompagnato uno degli amici ad accudire i maiali per poi tornare a casa e prepararsi per la serata. Una cena alla quale non sono mai arrivati. I funerali saranno celebrati domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri a Fonni. La messa sarà celebrata dal parroco ma il vescovo di Nuoro, monsignor Antonello Mura, invierà un messaggio.