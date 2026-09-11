ATTUALITA'

Svizzera, bus turistico esce di strada e si ribalta, morti e feriti

Redazione

Correlati

SOSTIENICI

E’ di 5 morti e 3 feriti gravi il bilancio dell’incidente stradale che ieri ha coinvolto un autobus con a bordo 45 turisti olandesi nella Svizzera orientale. A riferirlo è stata la polizia locale. In una zona di lavori lungo la strada tra le città di Susch e Zernez, nel cantone dei Grigioni, il veicolo è uscito di strada e si è ribaltato.

Dei 45 passeggeri, tutti adulti, a bordo, cinque sono deceduti, tre sono rimasti gravemente feriti, sette hanno riportato ferite di media gravità e 30 ferite lievi, ha dichiarato la polizia in un comunicato, aggiungendo che sono in corso le operazioni di identificazione delle vittime. Il mezzo, appartenente alla compagnia Oad, era diretto in Austria e la tappa in Svizzera era stata organizzata come escursione di una giornata. Restano ancora da chiarire le cause dell’incidente.

Potrebbero interessarti


SOSTIENI L'INFORMAZIONE INDIPENDENTE

Questo sito, per scelta, non intende monetizzare mostrando fastidiosi e invasivi banner pubblicitari che irritano l'utenza. Si sostiene grazie alle donazioni dei lettori.

Altre news

SCIENZA E TECH

Tentativi di uso dell’AI in ricerche su armi biologiche? Anthropic: “bloccati”

La società ha avvertito che è difficile stabilire le intenzioni alla base di tali richieste, poiché la stessa ricerca può servire sia a scopi medici che militari

DALLA CALABRIA

REGGIO CALABRIA

Suicidio Denise Cosco, pm ascolteranno il compagno

Su delega dei pm di Velletri, i carabinieri del nucleo investigativo di Frascati ascolteranno il compagno di Denise Cosco,...