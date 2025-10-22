Corte internazionale di Giustizia: “Israele ha l’obbligo di fare entrare aiuti a Gaza”

La Corte internazionale di giustizia ha stabilito mercoledì 22 ottobre che Israele, in quanto potenza occupante, è obbligato a facilitare e garantire l’ingresso degli aiuti umanitari svolti dalle Nazioni Unite e dalle sue agenzie, tra cui l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA).

Il collegio di 11 giudici ha aggiunto che Israele è tenuto a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali dei civili nella Striscia di Gaza, compresi i beni essenziali per la loro sopravvivenza.

Il presidente Yuji Iwasawa, durante una sessione tenutasi all’Aia per emettere un “parere consultivo” che definisse gli obblighi di Israele in materia di aiuti, ha affermato che la corte non aveva trovato prove a sostegno delle affermazioni di Israele sulla neutralità dell’UNRWA, sostenendo che una grande percentuale dei dipendenti dell’agenzia delle Nazioni Unite è composta da membri di gruppi “terroristici”.

La decisione ha “significativo peso giuridico e autorità morale”, pur essendo un parere consultivo non giuridicamente vincolante. Arriva dopo che le Nazioni Unite hanno chiesto alla Corte di chiarire gli obblighi di Israele, in quanto potenza occupante, di garantire e facilitare la fornitura di rifornimenti urgenti necessari alla “sopravvivenza” dei palestinesi.

La situazione dell’UNRWA è stata al centro delle udienze durate una settimana lo scorso aprile, alle quali Israele non ha partecipato.

Sebbene un rapporto indipendente redatto dall’ex ministro degli Esteri francese Catherine Colonna abbia riconosciuto nell’aprile 2024 che presso l’UNRWA vi erano “importanti aspetti legati alla neutralità”, ha osservato che Israele “non aveva ancora fornito prove concrete” a sostegno della sua affermazione secondo cui un gran numero di dipendenti dell’agenzia erano membri di organizzazioni “terroristiche”.

Si tratta della terza sentenza di questo tipo emessa dalla Corte in merito alle pratiche di Israele dallo scoppio dell’offensiva israeliana su Gaza, il 7 ottobre 2023.

Lo scorso luglio, la corte ha stabilito che l’occupazione israeliana dei territori palestinesi era illegale e in precedenza aveva emesso una sentenza in cui ordinava a Israele di adottare tutte le misure necessarie per impedire il genocidio a Gaza.

La Palestina accoglie con favore la sentenza della Corte internazionale di giustizia sugli obblighi di Israele nei territori occupati

Lo Stato di Palestina ha accolto con favore la storica sentenza della Corte internazionale di giustizia sugli obblighi di Israele in relazione alla presenza e alle attività delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni internazionali e di Stati terzi nel territorio palestinese occupato e in relazione ad esso. Lo riporta l’agenzia Wafa citando le autorità palestinesi.

La Corte ha concluso che Israele ha bloccato gli aiuti umanitari alla popolazione civile nella Striscia di Gaza, violando i suoi obblighi in quanto potenza occupante e membro delle Nazioni Unite, e violando il suo obbligo di non ostacolare il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione.

La Corte ha concluso che gli aiuti limitati concessi da Israele non hanno alleviato la catastrofica situazione nella Striscia di Gaza. La Corte ha ricordato che Israele ha anche violato il suo obbligo di rispettare il divieto di ricorrere alla fame come metodo di guerra e di trasferire e deportare forzatamente il popolo palestinese, e ha affermato che i palestinesi evacuati dovrebbero essere riportati alle loro case.