Finora uccisi a Gaza 207 membri dell’Agenzia Onu per i rifugiati

L’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa) afferma che 207 membri del suo team sono stati uccisi a Gaza durante la guerra tra Israele e Palestina.

In un post su X, l’agenzia delle Nazioni Unite ha celebrato la Giornata mondiale dell’aiuto umanitario rendendo omaggio a coloro che sono stati uccisi nella Striscia dal 7 ottobre. I volontari e dipendenti sono stati uccisi anche mentre erano in servizio.

“Erano ingegneri, insegnanti, personale medico. Erano operatori umanitari. Su #WorldHumanitarianDay e ogni giorno li ricordiamo e rendiamo omaggio a tutti loro”, spiega una nota apparsa sulla piattaforma social.

207 @UNRWA team members have been killed in #Gaza since the war began – including in the line of duty.

They were engineers, teachers, medical staff. They were humanitarian workers. On #WorldHumanitarianDay and every day we remember and pay tribute to them all.#ActForHumanity pic.twitter.com/NsPA98am88

— UNRWA (@UNRWA) August 19, 2024