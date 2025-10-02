2 Ottobre 2025

MONDO

Forbes: Elon Musk, il più ricco del mondo, raggiunge record di 500 miliardi di dollari

La rivista attribuisce l'aumento di ricchezza del capo di Tesla, xSpace, Neuralink e del social X, alla sua decisione di dimettersi dal suo ruolo di capo dell'agenzia per l'efficienza del governo degli Stati Uniti e di concentrarsi sul business

Redazione

L’imprenditore americano Elon Musk è diventato la prima persona la cui fortuna ha raggiunto i 500 miliardi di dollari, ha riportato la rivista Forbes.

Il patrimonio netto di Musk, capo di Tesla e SpaceX, proprietario del social network X e dell’azienda di neurotecnologie Neuralink, ha raggiunto i 500 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dalla rivista. La fortuna di Musk era salita a 500,5 miliardi di dollari poco della chiusura.

La rivista attribuisce l’aumento di ricchezza di Musk alla sua decisione di dimettersi dal ruolo di capo dell’agenzia per l’efficienza del governo degli Stati Uniti e di concentrarsi sul business.

Musk è in cima alla lista dei miliardari di Forbes. È seguito dal presidente di Oracle Larry Ellison (351,6 miliardi di dollari), dal co-fondatore di Meta Corporation Mark Zuckerberg (246,1 miliardi di dollari), dal fondatore di Amazon Jeff Bezos (233,2 miliardi di dollari) e dal co-fondatore di Google Larry Page (204,6 miliardi di dollari).

Anche il precedente record apparteneva a Musk: era diventato la prima persona la cui fortuna aveva superato i 400 miliardi di dollari nel dicembre dello scorso anno.

