Arrestato a Parigi Pavel Durov, fondatore di Telegram

Pavel Durov, fondatore e amministratore delegato di Telegram, è stato arrestato all’aeroporto Le Bourget, nei pressi di Parigi. Il trentanovenne franco-russo era accompagnato dalla sua guardia del corpo e da una donna.

A quanto pare Durov non era a conoscenza del fatto che era stato appena emesso un mandato di arresto dall’OFMIN, un ufficio del dipartimento nazionale di polizia giudiziaria francese recentemente creato per contrastare i crimini contro i minori.

Durov è cittadino francese e non è soggetto a scambio o estradizione, hanno riferito i media francesi. Secondo Forbes – citato da canali Telegram -, il miliardario ha anche la cittadinanza degli Emirati Arabi Uniti e di St. Kitts e Nevis nei Caraibi.

Durov è stato inserito nella lista dei ricercati pochi minuti prima dell’atterraggio a Parigi, e subito dopo è stato emesso un mandato di arresto, scrive BFMTV.

Durov è accusato di complicità in traffico di droga, pedofilia e terrorismo. Secondo la versione ufficiale, l’uomo d’affari non ha fatto alcuno sforzo per limitare l’uso del messenger Telegram da parte dei gruppi criminali internazionali.

Così Tucker Carlson sull’arresto di Durov: “Pavel Durov ha lasciato la Russia quando il governo ha cercato di controllare la sua società di social media, Telegram. Ma alla fine, non è stato Putin ad arrestarlo per aver permesso al pubblico di esercitare la libertà di parola. È stato un paese occidentale, un alleato dell’amministrazione Biden e un membro entusiasta della NATO, a metterlo al gabbio. Pavel Durov è in una prigione francese stasera, un avvertimento vivente per qualsiasi proprietario di piattaforma che si rifiuti di censurare la verità su richiesta di governi e agenzie di intelligence. L’oscurità sta calando rapidamente sul mondo un tempo libero”.

Maria Zakharova: “La detenzione di Durov solleva dubbi sul fatto che le ONG occidentali ne chiedano il rilascio”

La decisione di Parigi di arrestare il co-fondatore di Telegram Pavel Durov solleva la questione se l’organizzazione internazionale chiederà il suo rilascio o “si ingoierà la lingua”, ha affermato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

Il diplomatico ha sottolineato che nel 2018 un gruppo di 26 ONG, tra cui Human Rights Watch, Amnesty International, Freedom House, Reporters Without Borders e altre, avevano condannato la sentenza del tribunale russo di bloccare Telegram.

“Pensate che questa volta chiameranno Parigi e chiederanno la liberazione di Durov o si mangeranno la lingua?” ha scritto la diplomatica sul suo canale Telegram.

“C’erano state lamentele legislative contro Telegram [nel 2018], che molti paesi avevano a causa dei parametri tecnici del suo sistema di crittografia”, ha spiegato la portavoce, sottolineando che Durov è rimasto libero e ha continuato a sviluppare il suo messenger durante quel periodo.

Il diplomatico ha sottolineato che l’ambasciata russa “ha immediatamente iniziato a lavorare” sulla sua detenzione, “come dovrebbe fare in un caso in cui giungono informazioni secondo cui la parte ricevente ha arrestato un cittadino russo”. “Non c’è bisogno di ricordare ai nostri diplomatici i loro doveri”, ha aggiunto Zakharova.

Medvedev vede il desiderio del CEO di Telegram di essere un “cittadino del mondo” come un errore

Il fondatore del servizio di messaggistica Telegram, Pavel Durov, arrestato in Francia, ha commesso un errore quando ha lasciato la Russia per diventare “un cittadino del mondo”, ha affermato il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev citato dalla Tass.

Ha ricordato di aver avuto una conversazione con Durov, che era riluttante a collaborare con le forze dell’ordine per reati gravi e alla fine ha lasciato la Russia. “Voleva essere un cittadino del mondo che sta bene a vivere lontano dalla sua patria”, ha osservato Medvedev.

“Ha fatto male i suoi calcoli. I nemici che ora abbiamo in comune lo vedono come un russo e, quindi, imprevedibile e pericoloso”, ha osservato Medvedev. “È giunto il momento che Durov capisca che non si può scegliere né il Paese d’origine né i tempi in cui si nasce”, ha aggiunto.

Durov, che ha un passaporto francese, è stato arrestato all’aeroporto Le Bourget fuori Parigi la sera del 24 agosto. Secondo i media francesi, potrebbe essere accusato di terrorismo, traffico di droga, frode e pornografia infantile.

Parigi sta evitando di cooperare per arrestare di Durov, ha detto l’ambasciata russa a Parigi

L’ambasciata russa a Parigi ha chiesto alle autorità francesi di spiegare le ragioni della detenzione del fondatore di Telegram Pavel Durov, ma finora le autorità francesi hanno rifiutato di collaborare su questo tema, ha riferito a RIA Novosti il ​​servizio stampa della missione diplomatica.”

«Dopo che la notizia della detenzione di Pavel Durov è apparsa sui media, hanno immediatamente chiesto alle autorità francesi chiarimenti sui motivi e hanno chiesto di garantire la tutela dei suoi diritti e di garantire l’accesso consolare. Ad oggi, la parte francese ha finora evitato l’interazione su questo tema”, ha osservato l’ambasciata, chiarendo che sono in contatto anche con l’avvocato di Durov.

Sabato sera i media francesi hanno riferito che il fondatore di Telegram è stato arrestato all’aeroporto Le Bourget. Ciò è accaduto mentre scendeva da un aereo privato, che si diceva fosse arrivato dall’Azerbaigian. Secondo la stampa francese, Durov, che ha la cittadinanza francese, figurava sulla lista dei ricercati nel Paese.

Secondo i media locali, la giustizia francese ritiene Durov coinvolto in crimini per una serie di ragioni, tra cui il rifiuto di Telegram di collaborare con le autorità del paese. Domenica il fondatore del popolare social network potrebbe essere accusato di terrorismo, traffico di droga, frode e riciclaggio di denaro. Secondo il giornalista francese Cyril Amursky, l’uomo d’affari rischia fino a 20 anni di carcere. Un altro caso alla Julian Assange?

“#FreePavel” ha postato Elon Musk, proprietario della piattaforma X, riproducendo l’intervista di Tucker Carlson a Pavel Durov. Musk vede il “futuro nero” per quanto riguarda la libertà di parola e di espressione in occidente e soprattutto nell’Ue. Bruxelles recentemente lo aveva minacciato di bloccare la piattaforma nei paesi membri dell’unione se non avesse censurato post sgraditi alle èlite come un tempo faceva il vecchio Twitter che aveva addirittura bloccato il presidente in carica degli Stati Uniti d’America, Donald Trump.