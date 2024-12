Genocidio a Gaza, Facebook censura i massacri d’Israele contro i palestinesi – BBC

Secondo una ricerca della BBC, Facebook, di proprietà della società tecnologica americana Meta di Mark Zuckerberg, ha imposto restrizioni alla capacità delle agenzie di stampa palestinesi di raggiungere un pubblico dall’inizio dell’aggressione israeliana a Gaza, il 7 ottobre 2023. Lo riferisce l’agenzia di stampa palestinese Wafa che cita la BBC.

Secondo la ricerca, dall’inizio dell’aggressione israeliana a Gaza, solo pochi giornalisti stranieri sono stati autorizzati ad entrare nel territorio costiero palestinese di Gaza dall’esterno, e hanno potuto farlo solo sotto la scorta dell’esercito israeliano.

“In un’analisi completa dei dati di Facebook, abbiamo scoperto che le redazioni nei territori palestinesi (a Gaza e in Cisgiordania) hanno subito un forte calo del coinvolgimento del pubblico dall’ottobre 2023”, ha affermato la BBC.

La BBC ha anche visionato documenti trapelati che dimostrano che Instagram, un’altra piattaforma di proprietà di Meta, ha aumentato la moderazione dei commenti degli utenti palestinesi dopo ottobre 2023, ha affermato.

I social media hanno colmato il vuoto per coloro che volevano sentire più voci dall’interno di Gaza. Le pagine Facebook di emittenti come Palestine TV, Wafa news agency e Palestinian Al-Watan News, che operano nel territorio della Cisgiordania, sono diventate una fonte vitale di aggiornamenti per molti in tutto il mondo, ha affermato la BBC.

BBC News Arabic ha raccolto dati sul coinvolgimento nelle pagine Facebook di 20 importanti organizzazioni giornalistiche con sede in Palestina nell’anno precedente l’aggressione e nell’anno successivo.

“Durante un periodo di guerra, ci si potrebbe aspettare che il coinvolgimento del pubblico aumenti. Tuttavia, i dati hanno mostrato un calo del 77% dopo il 7 ottobre 2023.”

Palestine TV ha 5,8 milioni di follower su Facebook. I giornalisti della redazione hanno condiviso con noi delle statistiche che mostrano un calo del 60% nel numero di persone che vedono i loro post, ha detto la BBC.

“L’interazione è stata completamente limitata e i nostri post non hanno più raggiunto le persone”, afferma Tariq Ziad, giornalista del canale.

Nel corso dell’ultimo anno, i giornalisti palestinesi hanno espresso il timore che i loro contenuti online siano stati “bannati” da Meta, ovvero che venga limitato il numero di persone che li possono vedere, ha affermato la BBC.

“Per testarlo, abbiamo effettuato la stessa analisi dei dati sulle pagine Facebook di 20 organizzazioni giornalistiche israeliane come Yediot Ahronot, Israel Hayom e Channel 13. Queste pagine hanno anche pubblicato una grande quantità di contenuti correlati alla guerra, ma il loro coinvolgimento del pubblico è aumentato di quasi il 37%”, ha affermato la BBC.