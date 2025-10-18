19 Ottobre 2025

Gaza, palestinesi accusano Israele di aver violato il cessate il fuoco. “38 vittime”

Israele ha violato il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza 47 volte, uccidendo 38 persone. Lo ha riferito l’ufficio stampa governativo dell’enclave palestinese citato dai media.

“Dalla dichiarazione di fine della guerra nella Striscia di Gaza, l’occupazione israeliana ha commesso una serie di violazioni, il cui numero ha ormai raggiunto quota 47. A causa delle continue violazioni da parte dell’occupazione israeliana, 38 persone sono state uccise e 143 sono rimaste ferite in varia misura”, viene affermato.

L’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas è entrato in vigore il 10 ottobre. Il movimento di resistenza palestinese ha rilasciato 20 ostaggi detenuti a Gaza dal 7 ottobre 2023. Questo segna la consegna di tutti i prigionieri sopravvissuti a Israele.

L’Ufficio stampa palestinese per gli Affari dei Prigionieri ha confermato che Tel Aviv, in conformità con l’accordo, ha rilasciato 1.718 prigionieri di Gaza che sono tornati nell’enclave e 250 prigionieri palestinesi che scontano l’ergastolo o pene lunghe.

Hamas sta attualmente restituendo a Israele i resti degli ostaggi morti in prigionia. Secondo l’accordo, la parte palestinese è tenuta a restituire a Israele tutti i 28 corpi ancora in suo possesso, ma finora solo dieci corpi degli ostaggi sono stati restituiti e identificati.

Venerdì undici persone di una stessa famiglia sono state uccise in un attacco aereo israeliano su un minibus a Gaza, riportano i media arabi. L’Idf si è giustificata affermando che il veicolo aveva oltrepassato una linea interdetta.

