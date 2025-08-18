I “volenterosi” Ue e Zelensky alla corte di Trump dopo l’incontro con Putin

Dopo lo storico incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska nel giorno di Ferragosto, lunedì il presidente degli Stati Uniti ha tenuto alla Casa Bianca un incontro multilaterale sulla risoluzione del conflitto in Ucraina. Ai colloqui hanno partecipato Volodymyr Zelensky, i leader di Regno Unito, Germania, Italia, Francia e Finlandia, nonché i presidenti della Commissione Europea e della NATO. Per la prima volta nella storia, la Casa Bianca ha ospitato un numero così elevato di leader europei. L’evento multilaterale è stato preceduto da un incontro faccia a faccia tra Trump e Zelensky, durato circa un’ora.

Trump ha inoltre contattato telefonicamente il presidente russo Vladimir Putin per informarlo sui colloqui. La conversazione è durata circa 40 minuti; i due si sono espressi a favore della prosecuzione dei colloqui diretti tra Mosca e Kiev e hanno discusso della possibilità di aumentarne il livello, ha dichiarato il consigliere del Cremlino Yury Ushakov.

La Tass ha raccolto le dichiarazioni chiave rilasciate dai partecipanti all’incontro alla Casa Bianca.

La posizione di Trump

Dopo i colloqui alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato di aver iniziato a organizzare un incontro tra Putin e Zelensky “in un luogo da definire”. Il loro incontro dovrebbe essere seguito da colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Russia e Ucraina, ha aggiunto Trump.

“Durante l’incontro abbiamo discusso delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina, garanzie che sarebbero state fornite dai vari paesi europei, in coordinamento con gli Stati Uniti d’America”, ha scritto sulla piattaforma Truth Social. “Il vicepresidente J.D. Vance, il segretario di Stato Marco Rubio e l’inviato speciale Steve Witkoff si stanno coordinando con Russia e Ucraina”, ha aggiunto.

Prima dei colloqui, Trump si era detto fiducioso nella possibilità di organizzare un incontro trilaterale tra lui, Putin e Zelensky. Durante l’incontro con i leader europei e Zelensky, aveva affermato che era solo questione di tempo.

Il presidente degli Stati Uniti è fiducioso che la Russia cerchi di risolvere il conflitto. Dopo i colloqui con Zelensky, ha sottolineato che la minaccia di un’ulteriore aggressione russa contro l’Ucraina è sopravvalutata. Trump ha anche osservato che i lavori per un accordo di pace non richiedono un cessate il fuoco.

Il leader statunitense ha sottolineato che Russia e Ucraina dovrebbero discutere un possibile scambio di territori per risolvere la crisi.

Trump si aspetta che sarà chiaro “entro una o due settimane” se sarà possibile risolvere il conflitto in Ucraina.

Le dichiarazioni di Zelensky

Dopo i colloqui con Trump, Zelensky ha dichiarato di essere pronto per un incontro bilaterale con il presidente russo. “Ho confermato, e tutti i leader mi hanno sostenuto, che siamo pronti per un incontro bilaterale con Putin”, ha dichiarato durante un briefing. Ha affermato di aspettarsi di tenere un incontro trilaterale con Trump in seguito, aggiungendo che non è stata ancora fissata una data per un incontro con Putin.

Zelensky ha anche affermato che vorrebbe discutere “la questione dei territori” in un eventuale incontro bilaterale con Putin, aggiungendo di non insistere su un cessate il fuoco come condizione per ulteriori negoziati.

Zelensky ha affermato che “tutte le questioni delicate, quelle relative ai territori e altre cose”, saranno discusse in un incontro trilaterale tra Ucraina, Stati Uniti e Russia.

Zelensky ha inoltre aggiunto che le garanzie di sicurezza per l’Ucraina dovrebbero essere definite e messe per iscritto entro 7-10 giorni. Secondo lui, le garanzie riguardano tre aspetti: la fornitura di armi all’esercito ucraino, gli impegni con gli alleati e lo sviluppo dell’industria della difesa ucraina.

Ha aggiunto che è troppo presto per parlare dei dettagli delle garanzie di sicurezza e se queste includeranno l’invio di truppe straniere in Ucraina.

Dopo i colloqui alla Casa Bianca, Kiev ha proposto di acquistare dagli Stati Uniti armi per un valore di 90 miliardi di dollari, inclusi aerei e sistemi di difesa aerea. Il pacchetto di armi statunitensi farà riferimento “alla seconda clausola delle garanzie”, ha spiegato Zelensky.

Nel suo incontro bilaterale con Trump, Zelensky (il cui mandato presidenziale è scaduto il 20 maggio 2024) ha dichiarato di essere disponibile a indire elezioni in Ucraina, ma solo dopo la fine delle ostilità.

I leader europei e il capo della NATO

Il presidente francese Emmanuel Macron ha accolto con favore l’idea di un incontro trilaterale tra i leader di Russia, Stati Uniti e Ucraina. Tuttavia, a suo avviso, è necessario anche un incontro a quattro con la partecipazione dell’Europa.

Macron ha affermato che l’evento alla Casa Bianca ha discusso la possibilità di inasprire le sanzioni contro la Russia. Ha anche osservato che i leader europei e Trump si aspettano di organizzare una comunicazione diretta tra Putin e Zelensky nei prossimi giorni o settimane. Secondo Macron, il luogo dell’incontro sarà definito il 19 agosto.

Tuttavia, secondo Macron, i partecipanti all’incontro non hanno toccato le questioni relative ai territori, perché l’attenzione era rivolta alle garanzie di sicurezza.

Macron ha affermato che il fatto che gli Stati Uniti abbiano espresso un “chiaro impegno” a partecipare alla fornitura di garanzie di sicurezza all’Ucraina ha segnato un “importante progresso”. Parlando di garanzie, il leader francese ha espresso l’opinione che l’Ucraina dovrà essere in grado di mantenere un esercito di centinaia di migliaia di persone, mentre gli alleati di Kiev lo addestreranno, gli forniranno equipaggiamento e lo finanzieranno per un periodo di tempo prolungato.

A differenza di Trump, il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha sottolineato la necessità di garantire un cessate il fuoco in Ucraina prima dell’inizio della prossima fase dei colloqui di pace. Merz ritiene inoltre necessario esercitare pressioni sulla Russia.

Ha affermato che la Coalizione dei volenterosi terrà una videoconferenza il 19 agosto e che, successivamente, avrà luogo una riunione del Consiglio europeo.

Il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha dichiarato a Fox News, dopo i colloqui alla Casa Bianca, che le discussioni sull’Ucraina sarebbero proseguite online. Rutte ha osservato che, sebbene ci fosse un percorso irreversibile per l’adesione dell’Ucraina alla NATO, al momento la questione non era all’ordine del giorno perché gli Stati Uniti e alcuni altri Paesi si opponevano all’adesione dell’Ucraina.

Ha inoltre affermato che durante l’incontro non sono state discusse concessioni territoriali. Il capo della NATO ha sottolineato che le forniture di armi statunitensi all’Ucraina continueranno e saranno finanziate dai “partner della NATO in Europa”.

Il Primo Ministro britannico Keir Starmer ha espresso fiducia nel fatto che le nazioni europee e gli Stati Uniti siano in grado di garantire progressi concreti sulla questione delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina. Starmer vede un potenziale incontro tra Trump, Putin e Zelensky come il prossimo passo ragionevole.

Il Primo Ministro italiano Giorgia Meloni ha chiesto unità nella ricerca di una via d’uscita dalla crisi ucraina. A suo avviso, Trump è riuscito ad avviare una nuova fase di questi sforzi.

Dopo l’incontro, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che l’Unione europea e gli Stati Uniti avrebbero sviluppato “forti garanzie di sicurezza” per l’Ucraina.

Il presidente finlandese Alexander Stubb ha espresso l’opinione che ci vorrà circa una settimana per definire i dettagli delle garanzie di sicurezza.

Risposta dei media

Secondo il Washington Post, Zelensky “ha ringraziato Trump circa 11 volte nei quattro minuti e mezzo in cui gli ha parlato pubblicamente in diversi incontri”. “Zelensky ha chiarito di essersi adattato nei sei mesi trascorsi dalla sua ultima e tumultuosa visita alla Casa Bianca”, che si è conclusa “in un disastro”, osserva il giornale.

Il Washington Post sottolinea che Zelensky non è stato il solo a elogiare il presidente degli Stati Uniti, poiché “i leader europei e della NATO hanno ripetutamente ringraziato e complimentato Trump durante il loro incontro alla Casa Bianca”.