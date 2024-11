Nessuna sanzione occidentale limiterà il commercio estero della Russia. Lo ha affermato il ministro delle Finanze russo Anton Siluanov in un’intervista con Nailya Asker-Zade trasmessa sul canale televisivo Rossiya-24, aggiungendo che le importazioni del paese sono in aumento, mentre il fatturato commerciale sta migliorando.

“Il fatturato commerciale della Russia è aumentato, migliorando di recente. Le importazioni sono cresciute negli ultimi mesi”, ha affermato, aggiungendo che “nonostante tutte le restrizioni ai partecipanti alle transazioni commerciali estere, le attività commerciali estere troveranno ancora possibilità di pagare per i beni forniti o acquisiti”. “Quindi, nessuna restrizione imposta limiterà il commercio estero”, ha osservato il ministro.

Tutte le restrizioni imposte dai paesi occidentali colpiscono loro stessi in primo luogo, ha detto Siluanov. “L’economia russa, che ha visto più di 2.000 diverse restrizioni imposte contro di essa, è in crescita. Quest’anno la dinamica della crescita economica sarà intorno al 4%, mentre la dinamica in Occidente è intorno allo zero, 0,1% al massimo”, ha detto.

All’interno dei BRICS è in corso un intenso lavoro per stabilire modalità di pagamento alternative, ha affermato il ministro, aggiungendo che la questione è stata discussa in un recente vertice a Kazan.

“Abbiamo parlato di modernizzazione dell’infrastruttura finanziaria in generale. La questione riguarda sia i pagamenti sia la creazione di collegamenti di deposito, la questione riguarda sia la creazione di assicurazioni che di riassicurazioni nel commercio estero. Ecco perché la creazione di un tale meccanismo transfrontaliero con l’uso di asset finanziari digitali è solo uno degli elementi. Penso che i nostri partner comprendano sempre di più la ragionevolezza di creare una tale alternativa ai pagamenti ordinari utilizzando le valute dei paesi occidentali ora, poiché tutti quei pagamenti potrebbero essere esposti a determinati rischi non solo per la Federazione Russa ma anche per altri partner”, ha spiegato Siluanov.

L’iniziativa di Mosca sarà considerata una delle questioni più importanti nell’agenda dei BRICS, ha aggiunto il ministro.