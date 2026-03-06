La chiusura dello Stretto di Hormuz spinge l’Europa sull’orlo di una nuova crisi energetica

Le tensioni militari in Medio Oriente hanno nuovamente messo a serio rischio l’approvvigionamento energetico dell’Europa, che dopo la guerra tra Russia e Ucraina sta cercando di diversificare il proprio approvvigionamento energetico. Con l’intensificarsi delle tensioni, i prezzi del carburante sono aumentati rapidamente, in seguito all’aumento dei prezzi del gas naturale. Lo riporta l’agenzia Anadolu.

La quasi totale interruzione delle spedizioni attraverso lo Stretto di Hormuz, fondamentale per il commercio energetico globale, e gli attacchi agli impianti di produzione in Qatar, uno dei maggiori esportatori di gas naturale liquefatto (GNL) al mondo, hanno accentuato le preoccupazioni relative all’approvvigionamento nei mercati.

Presso TTF, il più grande hub di scambio di gas naturale in Europa con sede nei Paesi Bassi, il prezzo del gas per megawattora ha raggiunto il livello più alto dal 2023, a seguito dei recenti aumenti.

Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (GIE), gli impianti di stoccaggio del gas naturale in tutta Europa sono scesi al di sotto del 30 percento della loro capacità. Secondo quanto riferito, le riserve nei Paesi Bassi, in Svezia, in Croazia e in Lettonia stanno scendendo al di sotto delle soglie critiche.

Gli esperti affermano che saranno necessari acquisti in grandi volumi per portare gli impianti di stoccaggio al 90% della loro capacità prima del prossimo inverno, il che eserciterà una notevole pressione finanziaria sull’economia europea.

È stata superata la soglia dei “2 euro” nei prezzi del carburante. La carenza di energia si riflette anche sui prezzi alla pompa. In Germania, la più grande economia d’Europa, il prezzo della Super E10, uno dei tipi di benzina più diffusi, ha superato i 2 euro al litro, mentre i prezzi del diesel sono altrettanto elevati. Stessa cosa in Italia e in altri paesi europei.

L’aumento dei costi energetici ha aumentato la pressione politica sul governo tedesco in vista delle elezioni statali. All’interno del Partito socialdemocratico (SPD) e dell’Unione cristiano-democratica (CDU/CSU) è in corso un dibattito sulla possibilità di ripristinare le misure attuate durante la crisi ucraina del 2022, come i sussidi al carburante e un’imposta aggiuntiva sugli utili delle aziende energetiche.

Secondo un’analisi dell’Istituto economico tedesco (IW), se le tensioni con l’Iran dovessero continuare e i prezzi del petrolio dovessero salire a 150 dollari al barile, l’economia tedesca potrebbe subire significative perdite di crescita nei prossimi anni.

La squadra di crisi in Germania è di nuovo in servizio.

Il Ministero tedesco dell’Economia e dell’Energia ha riattivato il “team di crisi” istituito durante la guerra in Ucraina. Il gruppo di lavoro, formato all’interno del governo di coalizione, ha iniziato a monitorare attentamente l’impatto dei prezzi dell’energia sull’economia.

L’Automobile Club tedesco (ADAC) ha chiesto al governo di ridurre temporaneamente le tasse sull’energia in risposta all’aumento dei costi.

I funzionari della Banca centrale europea (BCE), pur affermando che la politica monetaria è pronta ad affrontare shock esterni, avvertono anche che la produzione industriale potrebbe essere influenzata negativamente se la crisi dovesse aggravarsi.

L’approvvigionamento globale di gas naturale perde 110 miliardi di metri cubi. I conflitti nella regione del Golfo hanno portato a una significativa riduzione dell’approvvigionamento globale di gas naturale.

La chiusura dello Stretto di Hormuz ha limitato le spedizioni di GNL, provocando un aumento dei prezzi dell’energia in Europa più rapido di quello del petrolio.

Gli esperti affermano che questo sviluppo sta creando una notevole pressione sui costi per l’industria e i consumatori europei e che è difficile trovare una soluzione a breve termine.

Walter Boltz, consulente dello studio legale Baker McKenzie, ha commentato gli sviluppi affermando: “Quando la Russia ha attaccato l’Ucraina e ha interrotto le forniture di gas all’Europa, sono andati persi 120 miliardi di metri cubi di gas. Con la chiusura dello Stretto di Hormuz, il mercato mondiale si ritrova ora privato di altri 110 miliardi di metri cubi di approvvigionamento”.

Gli sviluppi nello Stretto di Hormuz hanno limitato le forniture globali di petrolio e gas e portato a un’elevata volatilità nei mercati all’ingrosso.

Secondo gli esperti, i fornitori di energia che coprono i propri rischi con contratti a lungo termine limitano l’impatto complessivo degli aumenti improvvisi dei prezzi sui consumatori finali.

Si ritiene che le aziende industriali siano esposte a un rischio maggiore a causa dei tempi di fornitura più brevi. Le aziende che soddisfano il proprio fabbisogno energetico sul mercato spot sono particolarmente colpite dalle fluttuazioni dei prezzi.

La Russia ha perso la sua posizione di rilievo nel mercato europeo. Sanzionata più volte adesso sposta il suo gas dall’Ue all’Asia.

L’inizio della guerra tra Russia e Ucraina nel febbraio 2022 ha modificato in modo significativo la struttura dell’approvvigionamento di gas naturale in Europa. Prima della guerra, la Russia, il più grande fornitore di gas d’Europa, aveva una quota di mercato che raggiungeva il 40 percento.

Entro il 2025, si prevede che la quota di gas russo in Europa scenderà a circa il 15 percento, con molti paesi dell’UE, ad eccezione di Ungheria e Slovacchia, che interromperanno in larga misura le importazioni di gas russo. Tuttavia Putin ha anticipato le nuove restrizioni e con un provvedimento ha dirottato il gas dall’Europa ai paesi asiatici. Come dire a Bruxelles: “Adesso arrangiatevi, la Russia ha altri mercati”.

Durante questo processo, la quota della Norvegia è salita oltre il 30%, mentre gli Stati Uniti hanno raggiunto circa il 25% con le loro esportazioni di GNL. La quota dell’Algeria è salita al 15% e quella del Qatar al 7%.

Gli impianti di stoccaggio sono al di sotto della soglia critica.

I tassi di occupazione degli impianti di stoccaggio sotterraneo di gas naturale dell’UE sono scesi ai livelli più bassi degli ultimi anni. Secondo i dati GIE, il tasso di occupazione dei magazzini nell’UE è del 29,9%.

Gli analisti affermano che per raggiungere l’obiettivo del 90% di capacità durante i mesi estivi saranno necessari ingenti acquisti di gas, il che comporterà un aumento dei costi energetici.

Rapido aumento dei prezzi del gas

I prezzi del gas naturale in Europa sono aumentati rapidamente in seguito agli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran del 28 febbraio. I prezzi del gas naturale, che il 27 febbraio nei contratti futures di aprile si aggiravano intorno ai 32 euro per megawattora, il 3 marzo sono aumentati del 68%, superando i 52 euro.

L’abbandono dei combustibili fossili in Europa potrebbe accelerare.

L’esperto di energia Aleksandr Frolov di InfoTEK, un centro di informazione e analisi con sede in Russia, ha risposto alle domande di un corrispondente di Anadolu.

Commentando le dichiarazioni del presidente russo Vladimir Putin sulla possibilità di interrompere le forniture di gas naturale all’Europa, Frolov ha affermato: “Non credo che il processo arriverà fino a una rapida interruzione delle forniture. Tuttavia, a causa del crescente rischio di interruzioni delle forniture dovuto alla chiusura dello Stretto di Hormuz, le borse europee del gas dovranno presto tenere conto della possibilità di una interruzione delle forniture dalla Russia”.

Frolov ha sottolineato che l’UE prevede di interrompere l’importazione di gas dalla Russia il prossimo anno, nonostante gli sviluppi in Medio Oriente, affermando: “L’attuale crisi sarà una scusa per l’attuale amministrazione UE per accelerare l’abbandono dei combustibili fossili. Abbandonarli è impossibile, ma ci proveranno”.

L’esperto ha sottolineato che se il blocco nello Stretto di Hormuz dovesse continuare, i prezzi del gas naturale e del carbone continuerebbero a salire e la concorrenza energetica globale si intensificherebbe.

Frolov ha osservato che le esportazioni di petrolio della Russia sono rimaste a livelli elevati a febbraio e ha affermato che il Paese potrebbe aumentare le sue esportazioni di petrolio di 250-300 mila barili al giorno.

Il manager ha affermato che la Russia attualmente gode di un vantaggio in termini di prezzo, aggiungendo: “Al momento, la Russia ha un vantaggio in termini di prezzo. Tuttavia, un aumento anomalo dei prezzi danneggerà tutti, poiché porterà a un calo della domanda e a una crisi economica globale”.