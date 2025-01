Il genocidio israeliano a Gaza non si ferma, circa 80 morti in 24 ore

Il ministero della Salute palestinese ha affermato che nella Striscia di Gaza almeno 77 persone sono state uccise nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo delle vittime della guerra a 45.658.

Il ministero ha anche affermato in una dichiarazione che almeno 108.583 persone sono state ferite in quasi 15 mesi di guerra tra Israele e Hamas, innescata dall’attacco del gruppo palestinese del 7 ottobre 2023.

In particolare, riporta l’agenzia di stampa Wafa, sette civili, tra cui quattro bambini, sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti negli attacchi aerei israeliani sulla città di Gaza, nella Striscia di Gaza settentrionale.

Almeno 26 civili, tra cui donne e bambini, sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani su Gaza dall’alba di venerdì, secondo fonti mediche.

I corrispondenti della Wafa hanno dichiarato che due civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti in attacchi aerei israeliani che hanno preso di mira l’area di Khirbet al-Adas, a nord di Rafah, nella parte meridionale di Gaza. Un civile è stato ucciso anche da colpi di arma da fuoco israeliani nell’area di Shakush, a sud della Striscia di Gaza.

Altri tre civili sono stati uccisi e altri sono rimasti feriti dopo che le forze israeliane hanno bombardato un gruppo di civili nel quartiere Sheikh Radwan, a ovest di Gaza City. Gli aerei israeliani hanno anche bombardato il campo profughi di Jabalia, nel nord di Gaza.

In precedenza, quattro civili erano stati uccisi e altri erano rimasti feriti negli attacchi israeliani che avevano preso di mira una casa di proprietà della famiglia Salman e una tenda vicina a ovest di Deir Al-Balah, nella Striscia di Gaza centrale.

Altri nove palestinesi sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti questo pomeriggio negli attacchi aerei effettuati dai caccia israeliani sulla città di Gaza, riporta l’agenzia aggiungendo che gli aerei da guerra israeliani hanno preso di mira un raduno di civili all’ingresso dell’ospedale Shifa, uccidendo almeno cinque persone e riportando molti altri gravi feriti.

In un altro attacco, altre quattro persone sono state uccise e altre sono rimaste ferite dopo che i raid aerei israeliani hanno colpito la via Al-Lababidi, nella parte occidentale della città di Gaza.

In un incidente correlato, un altro palestinese ha perso la vita sotto i bombardamenti dell’artiglieria delle forze di occupazione israeliane nei pressi di Wadi Al-Salqa a Deir Al-Balah, nella zona centrale di Gaza.

Nel frattempo, le autorità di occupazione israeliane hanno diramato ordini di evacuazione per i residenti del campo profughi di Al-Bureij, sempre nella zona centrale di Gaza.

Dalle prime ore di oggi, gli attacchi aerei israeliani su Gaza hanno causato la morte di decine di persone, di cui 19 vittime nelle regioni centrali e meridionali del territorio.

Sempre oggi, altri sei civili sono stati uccisi e molti altri sono rimasti feriti, alcuni in modo grave, negli attacchi aerei israeliani sulle città di Gaza e Deir al-Balah.

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite tiene una riunione di emergenza sul crollo del sistema sanitario di Gaza

Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha tenuto venerdì una sessione di emergenza sul crollo dei servizi sanitari a Gaza. L’incontro è stato richiesto dall’Algeria, che ha appena assunto la presidenza del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a gennaio. Lo riporta sempre Wafa.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha avvertito durante un briefing – tramite videoconferenza – al Consiglio di sicurezza sulla fornitura di assistenza sanitaria a Gaza che i continui attacchi di Israele hanno un impatto devastante sugli ospedali di Gaza.

“Una catastrofe per i diritti umani continua a svolgersi a Gaza davanti agli occhi del mondo. I mezzi e i metodi di guerra di Israele hanno ucciso decine di migliaia di persone, inflitto enormi spostamenti e devastato il territorio. Ciò ha sollevato le massime preoccupazioni circa il rispetto del diritto internazionale”, ha affermato Türk.

Volker Turk afferma che l’ONU ha registrato 136 attacchi israeliani su 27 strutture sanitarie a Gaza, che hanno causato “morte e distruzione significative”. Mentre Israele afferma spesso che i gruppi armati palestinesi usano tali strutture per scopi militari, Turk ha affermato che Israele non ha supportato tali affermazioni con prove. Lo riporta Al Jazeera.

“Israele non ha fornito informazioni sufficienti per corroborare molte di queste affermazioni, che sono spesso vaghe e generiche. In alcuni casi sembrano essere contraddette da informazioni disponibili al pubblico”, ha affermato Turk in un discorso al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.