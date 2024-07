Incredibile negli Usa, Trump ferito in un attentato durante un comizio

1 di 9

Un attentato è stato compiuto durante un comizio di Donald Trump in Pennsylvania. L’ex presidente, in corsa per le presidenziali di novembre, è stato ferito a un orecchio da spari provenienti da un tetto. Le forze di sicurezza hanno ucciso l’attentatore cecchino. Nella sparatoria è stata uccisa un’altra persona che assisteva al comizio. Ci sarebbero anche alcuni feriti, di cui uno in gravi condizioni.

Tutto è successo nel giro di pochi minuti, nel pomeriggio di sabato, in Pennsylvania, circa l’1.30 di notte in Italia. Trump stava parlando alla folla quando l’attentatore da un tetto ha cominciato a sparare all’impazzata verso il palco di Trump e sui sostenitori dell’ex presidente degli Stati Uniti. Un proiettile ha colpito il tycoon all’orecchio destro, vistosamente sanguinante. La sua scorta l’ha trascinato via con lui che salutava con il pugno a significare il suo slogan “Make America Great Again” e “vinceremo”

“Mi hanno perforato la parte superiore dell’orecchio, incredibile che accada negli Usa”, ha commentato l’ex presidente Usa sul suo social Truth. Il portavoce di Trump ha fatto sapere che “sta bene ed è al sicuro”. Circa una decina i colpi uditi. “Lottiamo, lottiamo”, ha detto l’ex presidente poco dopo essere stato ferito. “Sono grato di sapere che è salvo e sta bene. Non c’è posto per la violenza in America”, ha commentato Biden. “Ho parlato al telefono con mio padre ed è di ottimo umore”, afferma Trump Jr.

Il tutto accede quando l’America è nel caos per via della decisione di Biden, affetto da demenza senile, di correre lo stesso verso un improbabile bis alla Casa Bianca attorno a cui si è formato un clima torbido e di grande subbuglio tra i democratici e media progressisti che dopo le continue gaffe del comandante in capo, ne chiede il ritiro immediato per far spazio ad un altro candidato dem più competitivo.

Grande apprensione e preoccupazione per Donald Trump che nonostante la ferita all’orecchio si è comunque rialzato rassicurando i suoi sostenitori. Ora è ricoverato in ospedale. Rafforzata la sicurezza per lui, la sua famiglia e alla Trump Tower e in tutte le residenze dell’ex presidnete, il più favorito per l’elezione di novembre.

Procuratore: l’attentatore di Trump ha sparato da un tetto

Il procuratore della Contea di Butler, Richard Goldinger, ha detto che l’attentatore al comizio di Donald Trump si trovava sul tetto di un edificio adiacente, fuori dall’area dell’evento. “Era necessario un fucile per compiere l’attentato perché era a diverse centinaia di metri di distanza”, ha detto il procuratore.

Biden: non c’è posto per la violenza in America

“Io e Jill siamo grati al Secret Service per averlo portato in salvo. Non c’è posto per questo tipo di violenza in America. Dobbiamo unirci come un’unica nazione per condannarla”: così Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo l’attentato a Donald Trump. “Sono grato – ha aggiunto Biden – di sapere che è salvo e sta bene. Prego per lui, la sua famiglia e per tutti coloro che erano presenti alla manifestazione, in attesa di ulteriori informazioni”: così Joe Biden in una nota diffusa dalla Casa Bianca.

Trump dopo essere stato ferito: “Lottiamo, lottiamo”

“Lottiamo, lottiamo, lottiamo”. Queste sono state le parole di Donald Trump dopo essere stato ferito ad un comizio in Pennsylvania, mentre il Secret Service lo stava portando via dal palco.