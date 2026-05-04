Scontro a fuoco nello Stretto di Hormuz tra Iran e Usa, morti e danni

L’Iran spara razzi e missili contro navi da guerra americane

Almeno cinque persone sono rimaste uccise in un attacco statunitense contro due navi mercantili nello Stretto di Hormuz, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa iraniana Tasnim, che cita una fonte militare.

Secondo la fonte, le navi che trasportavano merci civili erano in viaggio dal porto omanita di Khasab verso la costa iraniana. L’incidente è venuto alla luce dopo aver verificato le notizie secondo cui gli Stati Uniti avevano affondato diverse imbarcazioni iraniane.

In precedenza, l’agenzia Associated Press aveva citato il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, l’ammiraglio Brad Cooper, il quale avrebbe affermato che elicotteri militari statunitensi avrebbero affondato sei piccole imbarcazioni iraniane nello Stretto di Hormuz. L’Iran ha smentito la notizia, dichiarando che lunedì nessun’imbarcazione della Marina iraniana è stata affondata dagli Stati Uniti.

L’Iran pubblica un video di colpi di avvertimento sparati contro i cacciatorpediniere statunitensi

La Marina iraniana ha diffuso un filmato di colpi di avvertimento sparati contro i cacciatorpediniere statunitensi che tentavano di avvicinarsi allo Stretto di Hormuz. [VIDEO]

In una dichiarazione rilasciata lunedì, la Marina ha affermato di essere stata costretta a sparare missili da crociera, droni da combattimento e razzi vicino alle navi da guerra statunitensi che avevano ignorato i suoi avvertimenti di non avvicinarsi allo Stretto.

La dichiarazione afferma che le navi da guerra avevano spento i loro transponder e tentato di avvicinarsi allo Stretto in “modalità oscura” prima di riattivare i radar.

La Marina ha dichiarato che le sue forze avevano avvertito le navi che qualsiasi tentativo di avvicinarsi allo Stretto di Hormuz avrebbe costituito una violazione del cessate il fuoco annunciato all’inizio di aprile, che aveva permesso di porre fine all’aggressione israelo-americana contro l’Iran.

Presidente parlamento iraniano: La sicurezza nello Stretto di Hormuz compromessa dalla violazione del cessate il fuoco da parte degli Stati Uniti

Il presidente del Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Qalibaf, in un messaggio diffuso dal suo account X, ha commentato la situazione nello Stretto di Hormuz.

Nel suo messaggio, che includeva l’affermazione “Il nuovo assetto dello Stretto di Hormuz si sta stabilizzando”, Qalibaf ha valutato che “la sicurezza della navigazione e del transito energetico è stata compromessa dal blocco imposto dagli Stati Uniti e dai loro alleati in violazione del cessate il fuoco”.

Il presidente dei deputati di Teheran ha dichiarato che si sarebbero opposti, affermando: “Sappiamo benissimo che mantenere la situazione attuale è insostenibile per gli Stati Uniti, mentre noi non abbiamo ancora nemmeno iniziato”.