Da Trump un’altra marcia indietro: Sospeso il “Freedom Project” nello Stretto di Hormuz

Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea del cosiddetto “Progetto Libertà” nello Stretto di Hormuz, a seguito dei fermi avvertimenti dell’Iran a Washington e del fallimento del piano nel raggiungere gli obiettivi dichiarati, scrive l’agenzia Mehr.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha annunciato la sospensione temporanea del cosiddetto “Freedom Project”, un piano promosso da Washington con l’obiettivo dichiarato di agevolare il passaggio delle navi attraverso lo Stretto di Hormuz, una delle vie navigabili strategicamente più importanti al mondo.

L’annuncio fa seguito ai risoluti avvertimenti rivolti dall’Iran a Washington e al fallimento degli Stati Uniti nel raggiungere gli obiettivi del progetto a causa della ferma opposizione di Teheran.

In una dichiarazione, Trump ha affermato che la sospensione è giunta in risposta alle richieste di diversi Paesi, tra cui il Pakistan, ed è stata programmata in concomitanza con la ripresa dei negoziati in corso con l’Iran. Ha presentato la pausa come una misura volta a creare spazio per progressi verso un accordo finale, pur insistendo sul fatto che quello che ha definito il “blocco” sarebbe rimasto in vigore.

Trump ha anche fatto riferimento a quelli che ha definito “progressi nei negoziati”, ma si è astenuto dal fornire dettagli specifici in merito a tempistiche, struttura o condizioni in base alle quali il progetto potrebbe riprendere.