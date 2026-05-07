Media: Iran e Usa sarebbero vicini a firmare memorandum per porre fine alla guerra

Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa Reuters, che cita fonti pakistane, l’Iran e gli Stati Uniti sarebbero vicini alla firma di un memorandum d’intesa di una sola pagina con l’Iran per porre fine alla guerra. Lo riportano i media tra cui alcune agenzie mediorientali, tra cui l’iraniana Mehr.

In precedenza, il sito web Axios aveva anche affermato, citando funzionari americani, che gli Stati Uniti e l’Iran si stavano avvicinando a un memorandum d’intesa di una pagina per porre fine alla guerra e stabilire un quadro per i negoziati.

Nei giorni scorsi, gli Stati Uniti, nell’ambito di un piano denominato Project Freedom, intendevano violare il cessate il fuoco con l’Iran e invadere la zona di sicurezza iraniana nello Stretto di Hormuz. La reazione delle Forze Armate della Repubblica Islamica ha costretto Washington a fare marcia indietro.

Dall’uranio alle sanzioni, cosa prevede l’ultima bozza del memorandum

Quattordici punti, in una sola pagina, per porre fine alla guerra Usa-Iran e stabilire un quadro di riferimento per negoziati più dettagliati.

Questa la struttura del memorandum a cui – secondo i media – si starebbe lavorando, concepita per consentire agli Usa di riprendere rapidamente le azioni militari o di ripristinare il blocco navale qualora i negoziati di 30 giorni dovessero fallire. Ecco i passaggi principali citati da Axios.

RISOLUZIONE DEL CONFLITTO – Cessate il fuoco immediato e apertura di una finestra negoziale di 30 giorni per un accordo dettagliato sull’apertura di Hormuz, la limitazione del programma nucleare iraniano e la revoca delle sanzioni Usa. I negoziati potrebbero svolgersi a Islamabad o a Ginevra.

VINCOLI NUCLEARI – Moratoria temporanea, seguita da una a lungo termine (12-15 anni), sull’arricchimento dell’uranio iraniano, con la sospensione da parte di Teheran delle attività presso le strutture sotterranee.

SANZIONI E ASSET CONGELATI – Gli Stati Uniti in cambio revocherebbero le sanzioni economiche all’Iran e sbloccherebbero i fondi di Teheran bloccati.

STRETTO DI HORMUZ – Revoca graduale del blocco navale americano e delle restrizioni alla navigazione imposte dall’Iran, ripristino della libertà di navigazione per tutte le imbarcazioni.

VERIFICHE E GESTIONE DELLE SCORTE – Ispezioni potenziate delle strutture iraniane, inclusi “controlli a sorpresa” da parte degli ispettori dell’Onu. Potenziale trasferimento dell’uranio altamente arricchito dell’Iran al di fuori dei suoi confini, possibilmente verso gli Stati Uniti.

IMPEGNI A LUNGO TERMINE – Garanzie vincolanti da parte dell’Iran di non perseguire lo sviluppo di armi nucleari.