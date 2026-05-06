Presidente iraniano: “Teheran non si piegherà a minacce e prepotenze di Washington”

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian ha sottolineato che Teheran non si piegherà mai alle prepotenze o alle minacce militari di Washington, scoraggiando gli Stati Uniti dal continuare a ricorrere a metodi prepotenti per cercare di estorcere concessioni all’Iran. Lo riporta l’agenzia Fars.

“La Repubblica islamica è pronta a qualsiasi forma di dialogo nel quadro del diritto internazionale, ma, in base ai suoi principi e alle sue convinzioni, non si piegherà mai alla coercizione”, ha dichiarato Pezeshkian durante una telefonata con il nuovo primo ministro iracheno designato, Ali Faleh Al-Zaidi, martedì.

“Se ci parleranno con logica, il dialogo sarà possibile; ma il linguaggio delle minacce e delle prepotenze non porterà da nessuna parte”, ha aggiunto il presidente.

«Il problema è che gli Stati Uniti perseguono una politica di massima pressione contro il nostro Paese da un lato, mentre dall’altro si aspettano che la Repubblica Islamica si sieda al tavolo dei negoziati e si sottometta alle loro richieste unilaterali. Un’equazione del genere è impossibile», ha continuato.

Pezeshkian ha sottolineato che una delle questioni chiave nella regione oggi è porre fine alla politica bellicista e alla pressione americana contro l’Iran e altri Paesi della regione.

Ha osservato come entrambe le precedenti ondate di aggressioni non provocate contro l’Iran si siano verificate mentre il Paese era impegnato in presunti processi diplomatici con Washington.

Il presidente ha ricordato che, anche se Washington continua ad affermare l’intenzione di negoziare con Teheran, persiste nelle sue tattiche di pressione e nella sua retorica minacciosa.

Pezeshkian ha citato le ripetute accuse degli Stati Uniti contro l’Iran di perseguire obiettivi nucleari non civili.

Ha osservato che, mentre Washington continua a sollevare sospetti sulle attività nucleari pacifiche di Teheran, prende di mira la stessa autorità della Repubblica Islamica, che ha escluso inequivocabilmente l’acquisizione di armi nucleari da parte del Paese attraverso uno storico decreto religioso. Il presidente si riferiva alla Guida Suprema della Rivoluzione Islamica, l’Ayatollah Seyed Ali Khamenei, martirizzato durante le fasi iniziali dell’ultimo attacco.

Pezeshkian ha respinto categoricamente le richieste statunitensi affinché l’Iran abbandoni completamente la tecnologia nucleare, affermando: “Non dovremmo privarci di queste capacità”, e ricordando che i progressi scientifici dell’Iran in questo campo sono il risultato di anni di impegno nazionale.

Il presidente ha inoltre espresso la disponibilità dell’Iran a raggiungere intese con i Paesi musulmani della regione su diverse questioni esistenti, a stabilire quadri di riferimento condivisi e a risolvere tutte le controversie.

Rivolgendosi ad Al-Zaidi, Pezeshkian si è congratulato con lui per la sua recente nomina, augurandogli successo nei suoi sforzi per garantire maggiore prosperità, stabilità, sicurezza e sviluppo al Paese arabo.

Il presidente ha inoltre sottolineato la disponibilità di Teheran ad ampliare le relazioni globali con Baghdad e ha invitato Al-Zaidi a visitare il Paese durante il suo primo viaggio ufficiale.

Da parte sua, il primo ministro iracheno incaricato ha affermato di credere che l’attuale forza dell’Iran non appartenga solo all’Iran, ma serva da sostegno per tutti i musulmani, compresi i fedeli sciiti.

“Non accetteremo mai che questo potere venga sottratto all’Iran”, ha aggiunto, ricordando che è stato il contributo decisivo della Repubblica Islamica ad aiutare Baghdad a sradicare il gruppo terroristico takfiri Daesh dopo che quest’ultimo aveva lanciato la sua campagna di sangue e distruzione contro la nazione araba.

“L’Iraq ha bisogno del sostegno dell’Iran, perché la forza dell’Iran è la forza dell’Iraq, e la debolezza dell’Iran sarebbe la debolezza dell’Iraq”, ha concluso.

Riferendosi ai legami bilaterali, Al-Zaidi ha promesso: “Farò ogni sforzo per elevare le relazioni tra i nostri due Paesi, definiti come due corpi con un’unica anima, a un livello eccezionale in ambito economico, politico, di sicurezza e di allineamento regionale”.

Al-Zaidi ha affermato che le divergenze tra Iran e Stati Uniti possono essere risolte solo attraverso il dialogo, sottolineando che né Washington è in grado di rovesciare l’establishment islamico iraniano, né il confronto rappresenterebbe una soluzione sostenibile.

Ha espresso la disponibilità di Baghdad ad ospitare negoziati tra Teheran e Washington e a svolgere un ruolo nella risoluzione delle questioni e nella fine del ciclo derivante dall’offensiva americana.