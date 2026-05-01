Iran: Gli Usa hanno speso 100 miliardi di dollari per la guerra contro l’Iran

Il costo della campagna militare statunitense contro l’Iran ha raggiunto i 100 miliardi di dollari, quattro volte superiore a quanto riportato dai funzionari del Pentagono, ha dichiarato venerdì il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi, citato dall’agenzia Interfax.

“Il Pentagono sta mentendo. La scommessa del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu è costata finora agli Stati Uniti 100 miliardi di dollari in costi diretti, quattro volte di più di quanto annunciato”, ha scritto sui social media.

“I costi indiretti per i contribuenti sono molto più elevati. La bolletta mensile per ogni famiglia americana è di 500 dollari, e sta crescendo rapidamente”, ha aggiunto il ministro.

Durante un’audizione tenutasi mercoledì davanti alla Commissione per le Forze Armate della Camera dei Rappresentanti, i funzionari del Pentagono hanno stimato il costo dell’Operazione Epic Fury a circa 25 miliardi di dollari. Tuttavia, fonti della CBS News hanno fatto notare che queste cifre includono solo il costo degli armamenti, tra missili e munizioni.

Secondo fonti di CNN e CBS News, il costo dell’operazione militare si sta avvicinando ai 50 miliardi di dollari: questa cifra include non solo il costo delle munizioni utilizzate, ma anche le perdite derivanti da danni o distruzione di equipaggiamento militare e varie infrastrutture.