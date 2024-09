Iran: “Escalation israeliana in Libano potrebbe diventare un’altra Gaza”

Mentre cresce di ora in ora il numero delle vittime nel sud del Libano, dove stanotte le forze israeliane hanno bombardato alcuni insediamenti civili residenziali portando il numero dei morti a 558, “la situazione in Libano potrebbe degenerare in un conflitto regionale pericoloso per il mondo intero”. Lo ha affermato il presidente iraniano Masoud Pezeshkian citato dalla Tass.

“Esiste il pericolo che il fuoco degli eventi che stanno avendo luogo in Libano si espanda all’intera regione”, ha detto in un’intervista alla Cnn. “Non dobbiamo permettere che il Libano diventi un’altra Gaza per mano di Israele”, ha osservato Pezeshkian.

Il presidente ha allertato che gli eventi attuali potrebbero sfociare in un conflitto regionale, che “può essere pericoloso per il futuro del mondo e del pianeta Terra stesso, quindi dobbiamo impedire gli atti criminali in corso commessi da Israele”. “Hezbollah non può resistere da solo contro un paese che viene difeso, sostenuto e rifornito dai paesi occidentali”, ha aggiunto il presidente iraniano.

Il conflitto tra Israele e il movimento Hezbollah con sede in Libano si è nuovamente intensificato dopo le molteplici esplosioni di dispositivi di comunicazione avvenute in Libano il 17 e 18 settembre. Hezbollah ha attribuito le esplosioni a Israele; le autorità dello stato ebraico non hanno commentato apertamente quanto accaduto, ma hanno annunciato un aumento delle operazioni militari nel nord. Successivamente, l’aeronautica militare israeliana ha iniziato a effettuare massicci attacchi sulle aree di confine nel Libano meridionale; il 20 settembre, gli aerei hanno attaccato obiettivi nella capitale libanese Beirut, uccidendo 16 comandanti militari di Hezbollah.

Il portavoce delle Forze di difesa israeliane Daniel Hagari ha dichiarato lunedì che l’aeronautica militare del paese ha condotto attacchi su 1.300 obiettivi militari di Hezbollah in tutto il Libano nelle 24 ore precedenti. L’emittente Al Mayadeen ha riferito che, secondo il Ministero della Salute libanese, gli attacchi israeliani hanno ucciso oltre 550 persone e ne hanno ferite più di 1.200.

Idf avvisa i civili libanesi, attaccheremo anche oggi Intanto, nuovi avvisi di evacuazione sono stati inviati ai civili in Libano dall’esercito israeliano nei villaggi in cui Hezbollah avrebbe immagazzinato munizioni nelle case, affermando che gli attacchi aerei contro il gruppo terroristico continueranno anche oggi. “Se vi trovate in prossimità o all’interno di edifici di Hezbollah o di quelli da esso utilizzati per immagazzinare armi, dovete allontanarvi da quelle strutture di almeno un chilometro o andare fuori dal villaggio, immediatamente”, ha scritto su X il portavoce in lingua araba dell’Idf. “Chiunque si trovi vicino ad elementi di Hezbollah si mette in pericolo”, aggiunge.

Cremlino: “Rischio completa destabilizzazione in Medio Oriente” Dopo la dura reazione della Cina agli attacchi israeliani in Libano, i bombardamenti di Israele sul Libano sono stati condannati anche dalla Russia. “I Raid rischiano di portare a una completa destabilizzazione della regione. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti.