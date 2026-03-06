Iran, il traffico navale nello Stretto di Hormuz si è quasi completamente fermo

Il traffico navale nello Stretto di Hormuz si è quasi completamente fermato, riferisce il Joint Maritime Information Center (JMIC). Lo riportano Interfax e altre agenzie.

Un’analisi dei segnali navali “mostra che il numero di imbarcazioni in transito è sceso a una sola cifra”, ha affermato il JMIC. Nelle ultime 24 ore, solo due navi commerciali sono state confermate in transito nello Stretto di Hormuz, e si trattava di navi cargo, non di petroliere. “Ciò significa di fatto una sospensione quasi totale delle spedizioni commerciali”, ha osservato JMIC.

Lo Stretto di Hormuz, una rotta fondamentale per il trasporto di materie prime che vanno dal petrolio ai fertilizzanti, è stato chiuso a causa delle azioni militari in Medio Oriente. Decine di petroliere e gasiere a pieno carico sono bloccate nel Golfo Persico, poiché il transito attraverso lo Stretto di Hormuz è considerato troppo rischioso, dato che diverse imbarcazioni sono già state attaccate.

Il Ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato giovedì che l’esercito iraniano non ha ancora adottato misure per chiudere lo Stretto di Hormuz, ma potrebbe farlo in futuro. Commentando le notizie secondo cui il traffico marittimo attraverso lo stretto sarebbe di fatto cessato, ha osservato che “le navi hanno paura di attraversarlo”. L’esercito iraniano aveva precedentemente avvertito di essere pronto ad affondare qualsiasi imbarcazione che tentasse di attraversare lo stretto.

Questa settimana Washington ha annunciato che avrebbe offerto scorte navali alle navi, mentre le compagnie assicurative internazionali cominciavano a ridurre la copertura dei rischi di guerra, ma gli armatori non hanno ancora ricevuto garanzie credibili, riporta Bloomberg.