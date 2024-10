Israele attacca l’Iran: “Colpiti obiettivi militari”, 2 morti e pochi danni

“In risposta agli attacchi in corso contro Israele negli ultimi mesi, vengono attualmente effettuati attacchi di precisione contro obiettivi militari in Iran”. Lo ha affermato in un comunicato l’esercito israeliano, citato dall’agenzia turca Anadolu.

Nella dichiarazione si afferma che l’esercito israeliano segue gli sviluppi dell’Iran e dei suoi alleati ed è in piena preparazione sia in termini di attacco che di difesa. L’attacco ha causato due morti e danni irrilevanti.

Nella dichiarazione si sottolinea che la situazione viene costantemente valutata e che non sono state apportate modifiche alle istruzioni interne, che devono essere seguite e che il pubblico sarà immediatamente informato degli sviluppi.

Secondo le informazioni fornite dal corrispondente di Anadolu, si sono udite forti esplosioni dal centro di Teheran. I media iraniani hanno riferito che i suoni provenivano dall’est di Teheran e sono stati causati da missili lanciati dai sistemi di difesa aerea contro l’attacco israeliano.

In una successiva dichiarazione scritta dell’esercito israeliano: “Possiamo confermare che gli attacchi condotti da Israele in risposta all’Iran sono terminati”. La dichiarazione è stata inclusa.

Nel comunicato si afferma che in Iran “sono stati colpiti obiettivi militari” e che l’esercito ha completato la sua missione. “Se il regime iraniano decidesse di aumentare nuovamente la tensione, dovremo rispondere”, si legge nella nota.

L’Iran ha annunciato che Israele ha preso di mira alcuni punti militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam. Nella dichiarazione scritta rilasciata dal quartier generale della difesa aerea iraniana, si afferma che Israele ha attaccato punti militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam, nonostante gli avvertimenti dei funzionari iraniani.

È stato riferito che gli attacchi sono stati contrastati con successo dai sistemi di difesa aerea, ma in alcuni punti si sono verificati “danni limitati” e l’entità dell’incidente è stata esaminata.

L’agenzia di stampa iraniana Fars ha annunciato che Israele ha preso di mira alcune basi militari a ovest e sud-ovest di Teheran.

L’Iran afferma che darà una “risposta proporzionata” all’attacco israeliano

Secondo le notizie di Tesnim, l’agenzia di stampa iraniana, una fonte citata ha affermato che Teheran risponderà all’attacco aereo effettuato da Israele nella notte.

La fonte ha detto: “Come abbiamo affermato prima, l’Iran è pronto a rispondere agli attacchi di Israele. L’Iran si riserva il diritto di rispondere a qualsiasi attacco. Non c’è dubbio che Israele riceverà una risposta adeguata a qualsiasi sua azione”.