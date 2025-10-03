Israele bombarda interi quartieri a Gaza, vittime. L’Idf sequestra ultima barca della Flottilla

L’esercito israeliano sta utilizzando veicoli telecomandati imbottiti di esplosivo per demolire interi quartieri della città di Gaza assediata, dopo aver concesso un’ “ultima possibilità” per dare un avvertimento a centinaia di migliaia di palestinesi intrappolati. Lo riferisce l’emittente araba Al Jazeera. Dall’alba di stamane sono decine le vittime civili dei bombardamenti dell’Idf nella Striscia. A Gaza City sono stati uccisi tre bambini.

Migliaia di persone che sostengono la Global Sumud Flotilla, impegnata a portare aiuti a Gaza, sono scese in piazza nelle principali città del mondo, mentre i commando israeliani sequestrano l’ultima imbarcazione.

Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che sta discutendo il piano di pace del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con l’obiettivo di fermare la guerra di Israele contro Gaza e che presto annuncerà la sua posizione sulla proposta in 20 punti.

Unicef: La situazione delle madri e dei bambini a Gaza “non è mai stata peggiore”

Secondo l’Unicef, le madri e i neonati di Gaza affrontano condizioni terribili presso l’ospedale Nasser, nel sud dell’enclave palestinese devastata dalla guerra. L’ospedale principale nel sud di Gaza è sopraffatto dai pazienti in fuga dal nord e le risorse mediche si stanno rapidamente esaurendo, ha affermato. “La situazione per madri e neonati a Gaza non è mai stata così grave. All’ospedale Nasser, vediamo corridoi pieni di donne che hanno appena partorito”, ha detto il portavoce James Elder ai giornalisti a Ginevra.

“L’idea di una zona sicura nel sud di Gaza è “una farsa”

Le Nazioni Unite hanno ribadito che non esistono aree sicure per i palestinesi a cui è stato ordinato di lasciare Gaza City e che le “zone umanitarie” designate da Israele nel sud sono “luoghi di morte”. “L’idea di una zona sicura nel sud è una farsa”, ha spiegato ancora il portavoce dell’Unicef James Elder.

Affrontando la catastrofe nella Striscia di Gaza, ha osservato: “Bombe vengono sganciate dal cielo con agghiacciante prevedibilità; le scuole, che erano state designate come rifugi temporanei, vengono regolarmente ridotte in macerie. Le tende vengono regolarmente avvolte dal fuoco degli attacchi aerei”.

Analista: Il piano di Trump per Gaza in 20 punti è “un documento americano-israeliano”

Intanto, Chris Doyle, commentatore di Middle Eastern Affairs, afferma che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu sembrano opporsi a qualsiasi tipo di negoziato con Hamas.

Parlando ad Al Jazeera da Londra, ha affermato che il piano di 20 punti per Gaza annunciato di recente da Trump è “un documento americano-israeliano”.

“Si tratta di un approccio del tipo “prendilo o sarai fatto a pezzi”, ha affermato Doyle, direttore del Consiglio per l’intesa tra britannici e arabi.

Secondo l’analista, Israele e gli Stati Uniti non hanno alcuna intenzione di coinvolgere Hamas o qualsiasi altra fazione palestinese nelle discussioni per definire un accordo che faccia uscire Gaza dall'”inferno” che sta attraversando.

“Hamas e varie potenze mediatrici stanno cercando di colmare le lacune di questa proposta, che non costituisce un piano completo”, ha affermato, aggiungendo che molte sono ancora poco chiare.

La proposta prevede un futuro per Gaza senza alcun contributo da parte dei palestinesi, ha affermato Doyle.

“L’uso della forza letale contro i civili viola il diritto internazionale umanitario”

Durante la conferenza stampa settimanale dell’Ufficio delle Nazioni Unite a Ginevra, Rolando Gomez, responsabile della Sezione Stampa e Relazioni Estere della Divisione Informazione, ha risposto alla domanda di un giornalista dell’Agenzia Anadolu: “Israele ha sequestrato navi appartenenti alla Global Sumud Flotilla in acque internazionali. Ritiene legale che Israele usi la forza militare contro civili disarmati?”

“Certamente, l’uso della forza letale contro i civili è contrario al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto umanitario”, ha affermato Gomez, sottolineando che questo era abbastanza chiaro e che lo avevano ripetutamente ribadito.

“(L’uso della forza contro i civili) Lo diciamo costantemente. Lo diciamo per molte diverse zone di conflitto in diverse parti del mondo. Questa è una ferma posizione delle Nazioni Unite. Israele deve rispettare gli standard internazionali sui diritti umani”, ha affermato Gomez.